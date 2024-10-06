Итоги недели: в Ростовской области сгорели гектары леса, а люди не услышали сирен

Posted 6 октября, 18:37
Published 6 октября, 18:37
Modified 6 октября, 18:39
Updated 6 октября, 18:39
Утром 29 сентября обломки сбитого беспилотника рухнули на территории Селивановского лесничества в Ростовской области, где моментально вспыхнул пожар. Огонь не могли потушить около 36 часов. Сначала пламя охватило примерно пять тысяч квадратных метров, затем площадь поражения выросла до 20 гектаров. Пожар дошел до жилой зоны и повредил несколько домов.
Через сутки огонь уничтожил более 200 гектаров леса. К тушению возгорания привлекли полторы сотни спасателей, 50 автоцистерн и спецсамолет. 30 сентября пожар удалось ликвидировать на площади 215 гектаров.
Ростовский облсуд вынес приговор Анастасии и Якову Майбороде, которых обвиняли в жестоком убийстве 8-месячной дочери. Трагедия произошла 28 апреля 2023 года. Мать позвонила в полицию и сказала, что ее ребенка похитили. Женщина предположила, что это мог быть ее муж, с которым они находились в ссоре. Прибывшие в квартиру, полицейские начали осматривать жилье, их внимание привлекли пятна крови. Осмотрев квартиру, сотрудники полиции обнаружили останки младенца в пакетах в морозилке.
Обоих супругов задержали. В отношении них возбудили уголовное дело об убийстве, расследование которого заняло больше года. На суде Анастасия и Яков перекидывали вину друг на друга. Однако наказание получили оба.
Так, 2 октября 2024 года матери 8-месячной девочки дали 13 лет исправительной колонии общего режима, а отцу 15 лет заключения с отбыванием в колонии строгого режима.
В среду, 2 октября, в Ростове-на-Дону проверили работу систем экстренного оповещения. Сирены включили с опозданием около 10.30 мск, однако многие горожане так и не услышали характерного воя. Звук не дошел до квартир на высоких этажах и до домов с закрытыми окнами.
На тихую работу системы оповещения пожаловались жители Западного, центра города и Сельмаша. При этом хорошо сирена была слышна в Левенцовке и Ворошиловском районе Ростова-на-Дону.