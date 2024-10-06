Итоги недели: в Ростовской области сгорели гектары леса, а люди не услышали сирен

Ростовский облсуд вынес приговор Анастасии и Якову Майбороде, которых обвиняли в жестоком убийстве 8-месячной дочери. Трагедия произошла 28 апреля 2023 года. Мать позвонила в полицию и сказала, что ее ребенка похитили. Женщина предположила, что это мог быть ее муж, с которым они находились в ссоре. Прибывшие в квартиру, полицейские начали осматривать жилье, их внимание привлекли пятна крови. Осмотрев квартиру, сотрудники полиции обнаружили останки младенца в пакетах в морозилке.