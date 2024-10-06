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Posted 6 октября, 09:44

Published 6 октября, 09:44

Modified 6 октября, 09:49

Updated 6 октября, 09:49

В Ростовской области увеличилась чистота возникновения засух

Климатолог Кокорин назвал причину засухи и пыльных бурь в Ростовской области

6 октября 2024, 09:44
Фото: 1MI
В Ростовской области увеличилась чистота возникновения засух
На юг России, в том числе и в Ростовскую область, все чаще начала приходить сухая погода, вызывающая пыльные бури и засушливость почвы, сообщают РИА «Новости» со ссылкой на эксперта по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексея Кокорина.

Климатолог рассказал, что последнее время на территории Ростовской области и других южных регионов засуха стала происходить в 1,5–2 раза чаще в сравнении с доиндустриальной эпохой. Изменения климата также повлияли и частоту природных аномалий. Если в 18 веке температура воздуха до экстремально высоких значений повышалась примерно раз в 50 лет, то сейчас жара накрывает регион в пять раз чаще.

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Засушливость — это также последствие глобального потепления. На сегодняшний день засуха начала появляться в 1,5–2 раза чаще, но дальше больше. Тенденция продолжится до конца века, потому что парниковый эффект будет только усиливаться.

Добавим, что такая погода приводит к почвенной засухе, что способствует возникновению пыльных бурь.

Ранее стало известно, что после аномальной жары в Ростове-на-Дону резко похолодает.

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