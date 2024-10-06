Климатолог Кокорин назвал причину засухи и пыльных бурь в Ростовской области

Posted 6 октября, 09:44
Published 6 октября, 09:44
Modified 6 октября, 09:49
Updated 6 октября, 09:49
Климатолог рассказал, что последнее время на территории Ростовской области и других южных регионов засуха стала происходить в 1,5–2 раза чаще в сравнении с доиндустриальной эпохой. Изменения климата также повлияли и частоту природных аномалий. Если в 18 веке температура воздуха до экстремально высоких значений повышалась примерно раз в 50 лет, то сейчас жара накрывает регион в пять раз чаще.
Засушливость — это также последствие глобального потепления. На сегодняшний день засуха начала появляться в 1,5–2 раза чаще, но дальше больше. Тенденция продолжится до конца века, потому что парниковый эффект будет только усиливаться.
Добавим, что такая погода приводит к почвенной засухе, что способствует возникновению пыльных бурь.
Ранее стало известно, что после аномальной жары в Ростове-на-Дону резко похолодает.