Климатолог Кокорин назвал причину засухи и пыльных бурь в Ростовской области

Климатолог рассказал, что последнее время на территории Ростовской области и других южных регионов засуха стала происходить в 1,5–2 раза чаще в сравнении с доиндустриальной эпохой. Изменения климата также повлияли и частоту природных аномалий. Если в 18 веке температура воздуха до экстремально высоких значений повышалась примерно раз в 50 лет, то сейчас жара накрывает регион в пять раз чаще.