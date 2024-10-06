Ливни и туман испортят погоду в Ростовской области после затяжного тепла

Posted 6 октября, 13:21
Published 6 октября, 13:21
Modified 6 октября, 13:21
Updated 6 октября, 13:21
Согласно прогнозу синоптиков, 7 октября в Ростовской области ожидается переменная облачность. Температура воздуха в течение дня будет варьироваться от +12 до +29 градусов, в некоторых районах в ночное время похолодает до +10 градусов. Ветер юго-восточный до семи метров в секунду.
Во вторник, 8 октября, на части территорий региона пройдут дожди и появится туман. Ливни ожидаются преимущественно в ночное и утреннее время. В этот день столбики термометров покажут от +12 до +20 градусов, на востоке области воздух прогреется до +22 градусов.
Добавим, что дончанам рекомендуется начать подготовку к заморозкам заранее. Стоит перепроверить отопительные электроприборы, избавиться от самодельных нагревателей и при необходимости очистить печи.
Ранее климатолог Кокорин назвал причину засухи и пыльных бурь в Ростовской области.