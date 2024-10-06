Ливни и туман испортят погоду в Ростовской области после затяжного тепла

Во вторник, 8 октября, на части территорий региона пройдут дожди и появится туман. Ливни ожидаются преимущественно в ночное и утреннее время. В этот день столбики термометров покажут от +12 до +20 градусов, на востоке области воздух прогреется до +22 градусов.