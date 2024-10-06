rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 октября, 13:21

Published 6 октября, 13:21

Modified 6 октября, 13:21

Updated 6 октября, 13:21

На неделе Ростовскую область накроют дожди и туман

Ливни и туман испортят погоду в Ростовской области после затяжного тепла

6 октября 2024, 13:21
Фото: Изображение Midjourney
На неделе Ростовскую область накроют дожди и туман
Новая неделя принесет в Ростовскую область туман и проливной дождь, сообщает Гидрометцентр России

Согласно прогнозу синоптиков, 7 октября в Ростовской области ожидается переменная облачность. Температура воздуха в течение дня будет варьироваться от +12 до +29 градусов, в некоторых районах в ночное время похолодает до +10 градусов. Ветер юго-восточный до семи метров в секунду.

Во вторник, 8 октября, на части территорий региона пройдут дожди и появится туман. Ливни ожидаются преимущественно в ночное и утреннее время. В этот день столбики термометров покажут от +12 до +20 градусов, на востоке области воздух прогреется до +22 градусов.

Заморозки до -2 градусов ударят в Ростовской области 4 октября
Узнать подробнее

Добавим, что дончанам рекомендуется начать подготовку к заморозкам заранее. Стоит перепроверить отопительные электроприборы, избавиться от самодельных нагревателей и при необходимости очистить печи.

Ранее климатолог Кокорин назвал причину засухи и пыльных бурь в Ростовской области.

Читайте также:
Синоптики рассказали, какая погода ожидает ростовчан в выходныеВ Гидрометцентре спрогнозировали теплую осень в Ростовской областиВ Ростовской области резко похолодает до +6 градусов
#Регина Симакова#Общество#Ростовская область#Прогноз погоды#Погода#Прогноз#Ливни#Температура#Дождь#Температура воздуха#Туман#Осень 2024
Подпишитесь