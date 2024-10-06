Мусоровоз протаранил фуру и легковушку рядом с трассой М-4 в Ростовской области

Утром 6 октября на дороге «Подъезд от М-4 „Дон“ к городу Новочеркасску» в Аксайском районе 50-летний водитель КамАЗа решил проскочить на запрещенный сигнал светофора, что привело к столкновению с седельным тягачом SANY. Грузовик по инерции отбросило на встречку, где он снес легковушку Renault Megane.