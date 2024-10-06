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Posted 6 октября, 16:00

Published 6 октября, 16:00

Modified 6 октября, 16:01

Updated 6 октября, 16:01

В ДТП на въезде в Новочеркасск разлетелась фура и перевернулся мусоровоз

Мусоровоз протаранил фуру и легковушку рядом с трассой М-4 в Ростовской области

6 октября 2024, 16:00
Фото: для иллюстрации. 1MI
В ДТП на въезде в Новочеркасск разлетелась фура и перевернулся мусоровоз
Недалеко от Новочеркасска водитель мусоровоза поехал на красный сигнал светофора и протаранил два автомобиля, подробности предоставило региональное УГИБДД.

Утром 6 октября на дороге «Подъезд от М-4 „Дон“ к городу Новочеркасску» в Аксайском районе 50-летний водитель КамАЗа решил проскочить на запрещенный сигнал светофора, что привело к столкновению с седельным тягачом SANY. Грузовик по инерции отбросило на встречку, где он снес легковушку Renault Megane.

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От толчка фуру, двигавшуюся по правилам, разворотило: лобовое стекло лопнуло, а кабина деформировалась. Мусоровоз опрокинулся на бок. В аварии пострадали водители SANY и Renault Megane. Их доставили в больницу. Полиция устанавливает все детали ДТП.

Напомним, что сегодня утром на Новочеркасском шоссе образовалась большая пробка из-за столкновения двух крупногабаритных авто.

Ранее скорая помощь увезла 15-летнего мотоциклиста с места ДТП в Ростовской области.

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