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Posted 6 октября, 06:08

Published 6 октября, 06:08

Modified 7 октября, 05:25

Updated 7 октября, 05:25

«Нас наказали за ошибки»: Карпин объяснил разгромное поражение «Ростова» ФК «Спартак»

«Нас наказали за ошибки»: Карпин объяснил поражение «Ростова» в матче с ФК «Спартак»

6 октября 2024, 06:08
Фото: ФК «Ростов»
«Нас наказали за ошибки»: Карпин объяснил разгромное поражение «Ростова» ФК «Спартак»

Карпин заявил, что ФК «Ростов» проиграл «Спартаку» из-за ошибок

ФК «Ростов» потерпел поражение команде «Спартак» с разгромным счетом 3:0. Главный тренер клуба в интервью после матча объяснил, что произошло.

После игры в рамках 11-го тура РПЛ главный тренер «Ростова» рассказал о причинах поражения.

По словам Карпина, игра была равная. «Но выигрывает тот, кто меньше ошибается. За наши ошибки нас наказали. Если описывать одним словом, то это трудно», — заявил он и добавил, что до 30-й минуты команда играла даже лучше соперника и заслуживала забить гол.

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«Но ошибаться нельзя, тем более со „Спартаком“. За такие привозы наказывают», — резюмировал наставник «Ростова».

Также стало известно, что после игры автобус с игроками ФК «Ростов» попал в ДТП на МКАД. В результате происшествия никто не пострадал, самого Валерия Карпина в салоне не было.

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