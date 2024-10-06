«Нас наказали за ошибки»: Карпин объяснил поражение «Ростова» в матче с ФК «Спартак»

Posted 6 октября, 06:08
Published 6 октября, 06:08
Modified 7 октября, 05:25
Updated 7 октября, 05:25
После игры в рамках 11-го тура РПЛ главный тренер «Ростова» рассказал о причинах поражения.
По словам Карпина, игра была равная. «Но выигрывает тот, кто меньше ошибается. За наши ошибки нас наказали. Если описывать одним словом, то это трудно», — заявил он и добавил, что до 30-й минуты команда играла даже лучше соперника и заслуживала забить гол.
«Но ошибаться нельзя, тем более со „Спартаком“. За такие привозы наказывают», — резюмировал наставник «Ростова».
Также стало известно, что после игры автобус с игроками ФК «Ростов» попал в ДТП на МКАД. В результате происшествия никто не пострадал, самого Валерия Карпина в салоне не было.