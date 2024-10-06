«Нас наказали за ошибки»: Карпин объяснил поражение «Ростова» в матче с ФК «Спартак»

По словам Карпина, игра была равная. «Но выигрывает тот, кто меньше ошибается. За наши ошибки нас наказали. Если описывать одним словом, то это трудно», — заявил он и добавил, что до 30-й минуты команда играла даже лучше соперника и заслуживала забить гол.