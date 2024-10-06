Парень выпал из окна высотки в Ростове-на-Дону

Трагедия произошла вечером в субботу, 5 октября, в Левенцовском микрорайоне Ростова-на-Дону. Парень находился на 19 этаже дома 42С1 по улице Текучева. Он оказался рядом с окном, не удержался и рухнул вниз. При полете молодой человек ударился о левое крыло припаркованной машины, а затем рухнул на асфальт. Смерть наступила мгновенно.