Парень выпал из окна высотки в Ростове-на-Дону

Posted 6 октября, 10:08
Published 6 октября, 10:08
Modified 6 октября, 10:10
Updated 6 октября, 10:10
Трагедия произошла вечером в субботу, 5 октября, в Левенцовском микрорайоне Ростова-на-Дону. Парень находился на 19 этаже дома 42С1 по улице Текучева. Он оказался рядом с окном, не удержался и рухнул вниз. При полете молодой человек ударился о левое крыло припаркованной машины, а затем рухнул на асфальт. Смерть наступила мгновенно.
Ростовчане заметили, что люди в последнее время стали слишком неосторожны: «Господи, что происходит… Недавно на Военведе, теперь тут».
«И парня жалко, и машину. Почему так нелепо погиб?» — пишет пользователь.
Добавим, что сотрудники полиции не комментировали инцидент. Детали случившегося неизвестны.
Ранее под окнами многоэтажки в Таганроге нашли мертвым молодого парня.