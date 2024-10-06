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Posted 6 октября, 10:08

Published 6 октября, 10:08

Modified 6 октября, 10:10

Updated 6 октября, 10:10

В Ростове-на-Дону парень выпал из окна 19 этажа

Парень выпал из окна высотки в Ростове-на-Дону

6 октября 2024, 10:08
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону парень выпал из окна 19 этажа
В Ростове-на-Дону молодой человек вылетел из окна и разбился насмерть, сообщили очевидцы телеграм-каналу «Ростов Главный».

Трагедия произошла вечером в субботу, 5 октября, в Левенцовском микрорайоне Ростова-на-Дону. Парень находился на 19 этаже дома 42С1 по улице Текучева. Он оказался рядом с окном, не удержался и рухнул вниз. При полете молодой человек ударился о левое крыло припаркованной машины, а затем рухнул на асфальт. Смерть наступила мгновенно.

Ростовчане заметили, что люди в последнее время стали слишком неосторожны: «Господи, что происходит… Недавно на Военведе, теперь тут».

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«И парня жалко, и машину. Почему так нелепо погиб?» — пишет пользователь.

Добавим, что сотрудники полиции не комментировали инцидент. Детали случившегося неизвестны.

Ранее под окнами многоэтажки в Таганроге нашли мертвым молодого парня.

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