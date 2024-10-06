Родителям пропавшей ростовской студентки Анны Цомартовой прислали еще одно фото

Напомним, что поиски ростовчанки начались еще в феврале 2024 года. Девушка отправилась на соревнования по тайскому боксу в Каспийск, а после поражения убежала в расстроенных чувствах. Она прогулялась по берегу моря и больше ее никто не видел. Девушку ищут как в России, так и за рубежом. Похожую на Анну Цомартову девушку видели в метро в Дубае. Но снимок удалось сделать только со спины.