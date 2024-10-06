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Posted 6 октября, 15:48

Published 6 октября, 15:48

Modified 6 октября, 15:50

Updated 6 октября, 15:50

В Москве заметили девушку, похожую на пропавшую студентку из Ростова Цомартову

Родителям пропавшей ростовской студентки Анны Цомартовой прислали еще одно фото

6 октября 2024, 15:48
Фото: Телеграм-канал «Анна Цомартова»
В Москве заметили девушку, похожую на пропавшую студентку из Ростова Цомартову
В московском метро заметили девушку, похожую на исчезнувшую спортсменку из Ростова-на-Дону Анну Цомартову, сообщила СМИ ее семья.

После выхода в эфир нового выпуска шоу «Малахов», посвященного загадочному исчезновению ростовчанки Анны Цомартовой, ее семье пришло сообщение о том, что похожую на спортсменку девушку видели в Москве.

Как пишет КП-Росто, одна из пассажирок метро сделала снимок незнакомки, внешне напоминающей Анну, и отправила кард родителям. Родственники пропавшей девушки согласились, что они схожи, но все же это не их дочь, например у пассажирки метро другая длина волос.

После эфира у Малахова в СК РФ ждут доклад о поисках ростовской студентки Цомартовой
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Напомним, что поиски ростовчанки начались еще в феврале 2024 года. Девушка отправилась на соревнования по тайскому боксу в Каспийск, а после поражения убежала в расстроенных чувствах. Она прогулялась по берегу моря и больше ее никто не видел. Девушку ищут как в России, так и за рубежом. Похожую на Анну Цомартову девушку видели в метро в Дубае. Но снимок удалось сделать только со спины.

Ранее федеральный канал показал эксклюзивные кадры с места пропажи спортсменки из Ростова.

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