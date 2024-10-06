Скорая увезла 15-летнего мотоциклиста с места ДТП в Ростовской области

Posted 6 октября, 12:58
Published 6 октября, 12:58
Modified 6 октября, 14:09
Updated 6 октября, 14:09
Вечером 5 октября в хуторе Елкин Багаевского района произошла авария. 15-летний мотоциклист на питбайке марки BRZ на пересечении улицы Ермакоской, 26 и переулка Северного не уступил дорогу отечественному автомобилю ВАЗ-21150, которым управлял 26-летний дончанин. После чего транспортные средства столкнулись и разлетелись в разные стороны. Авто отбросило в металлический забор, а мотоцикл лег на обочине.
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