Скорая увезла 15-летнего мотоциклиста с места ДТП в Ростовской области

Вечером 5 октября в хуторе Елкин Багаевского района произошла авария. 15-летний мотоциклист на питбайке марки BRZ на пересечении улицы Ермакоской, 26 и переулка Северного не уступил дорогу отечественному автомобилю ВАЗ-21150, которым управлял 26-летний дончанин. После чего транспортные средства столкнулись и разлетелись в разные стороны. Авто отбросило в металлический забор, а мотоцикл лег на обочине.