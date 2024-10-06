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Posted 6 октября, 12:58

Published 6 октября, 12:58

Modified 6 октября, 14:09

Updated 6 октября, 14:09

Несовершеннолетний мотоциклист попал в больницу после ДТП в Ростовской области

Скорая увезла 15-летнего мотоциклиста с места ДТП в Ростовской области

6 октября 2024, 12:58
Фото: УГИБДД по Ростовской области
Несовершеннолетний мотоциклист попал в больницу после ДТП в Ростовской области
В Ростовской области 15-летний водитель мотоцикла стал виновником аварии и попал с травмами в больницу, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Вечером 5 октября в хуторе Елкин Багаевского района произошла авария. 15-летний мотоциклист на питбайке марки BRZ на пересечении улицы Ермакоской, 26 и переулка Северного не уступил дорогу отечественному автомобилю ВАЗ-21150, которым управлял 26-летний дончанин. После чего транспортные средства столкнулись и разлетелись в разные стороны. Авто отбросило в металлический забор, а мотоцикл лег на обочине.

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Подростка с травмами увезли в больницу. Сотрудники правоохранительных органов выясняют все детали инцидента.

Ранее маленькая девочка погибла при столкновении двух машин в Ростовской области. В ДТП пострадали еще два ребенка.

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