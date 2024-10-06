Спортивный директор «Ростова» рассказал о ДТП, в которое попала команда

Posted 6 октября, 08:55
Published 6 октября, 08:55
Modified 6 октября, 09:01
Updated 6 октября, 09:01
Ранее сообщалось, что автобус ФК «Ростов» попал в ДТП на МКАД после игры со «Спартаком». В результате аварии никто не пострадал.
Алексей Рыскин подтвердил, что авария произошла накануне вечером. «В ДТП никто не пострадал, но оформление заняло время», — пояснил он.
Из-за того, что на оформление аварии потратили несколько часов, команда вернется в Ростов с опозданием — ближе к обеду 6 октября.
Известно, что в салоне не находились главный тренер «Ростова» Валерий Карпин, его ассистент Виктор Онопко, тренер Виталий Кафанов, а также Максим Осипенко и Данил Глебов, которые остались в Москве.
5 октября «Ростов» с разгромным счетом 3:0 проиграл «Спартаку». Валерий Карпин назвал причины поражения.