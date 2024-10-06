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Posted 6 октября, 08:55

Published 6 октября, 08:55

Modified 6 октября, 09:01

Updated 6 октября, 09:01

Спортивный директор «Ростова» рассказал о ДТП, в которое попала команда

Спортивный директор «Ростова» рассказал о ДТП, в которое попала команда

6 октября 2024, 08:55
Фото: ФК «Ростов»
Спортивный директор «Ростова» рассказал о ДТП, в которое попала команда
Спортивный директор ФК «Ростов» Алексей Рыскин раскрыл подробности ДТП, в которое на выезде из Москвы попал автобус с футболистами, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что автобус ФК «Ростов» попал в ДТП на МКАД после игры со «Спартаком». В результате аварии никто не пострадал.

Алексей Рыскин подтвердил, что авария произошла накануне вечером. «В ДТП никто не пострадал, но оформление заняло время», — пояснил он.

Из-за того, что на оформление аварии потратили несколько часов, команда вернется в Ростов с опозданием — ближе к обеду 6 октября.

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Известно, что в салоне не находились главный тренер «Ростова» Валерий Карпин, его ассистент Виктор Онопко, тренер Виталий Кафанов, а также Максим Осипенко и Данил Глебов, которые остались в Москве.

5 октября «Ростов» с разгромным счетом 3:0 проиграл «Спартаку». Валерий Карпин назвал причины поражения.

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