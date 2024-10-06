Стало известно, где в Ростовской области покупают дешевое мясо

Posted 6 октября, 19:10
Published 6 октября, 19:10
Modified 6 октября, 19:12
Updated 6 октября, 19:12
Согласно данным ведомства за 30 сентября, самая низкая средняя цена на свинину зафиксирована в Ростове-на-Дону — 358,62 рубля за килограмм, а самая высокая — в Таганроге — 404,11 рубля.
Говядина дешевле всего оказалась в Шахтах, где средняя стоимость за килограмм составила 534,02 рубля. В Ростове-на-Дону ее продают в среднем за 565,33 рубля, а дороже всего — в Таганроге (600 рублей и 56 копеек).
Средняя цена на баранину оказалась ниже в Миллерово — 671,05 рубля. В Ростове стоимость этого мяса выросла до 752 рублей и 36 копеек, а самая дорогая баранина продается в Шахтах — 775 рублей и 10 копеек.
Мясо кур дешевле всего в Миллерово, где средняя цена составила 185,39 рубля. А самая высокая стоимость птица оказалась в Ростове-на-Дону и Таганроге — в среднем 194,39 и 202,21 рубля за килограмм соответственно.
До этого сливочное масло в Ростовской области подорожало сразу на 50 рублей.