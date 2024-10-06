Стало известно, где в Ростовской области покупают дешевое мясо

Говядина дешевле всего оказалась в Шахтах, где средняя стоимость за килограмм составила 534,02 рубля. В Ростове-на-Дону ее продают в среднем за 565,33 рубля, а дороже всего — в Таганроге (600 рублей и 56 копеек).