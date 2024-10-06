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Posted 6 октября, 19:10

Published 6 октября, 19:10

Modified 6 октября, 19:12

Updated 6 октября, 19:12

Стало известно, где взять недорогое мясо в Ростовской области

Стало известно, где в Ростовской области покупают дешевое мясо

6 октября 2024, 19:10
Фото: 1MI
Стало известно, где взять недорогое мясо в Ростовской области

В Ростовской области цены на свинину перевалили за 400 рублей

Ростовстат опубликовал актуальные данные о средних ценах на некоторые продукты питания в Ростовской области. Из отчета ведомства следует, что свинину выгоднее покупать в Ростове, а мясо кур — в Миллерово.

Согласно данным ведомства за 30 сентября, самая низкая средняя цена на свинину зафиксирована в Ростове-на-Дону — 358,62 рубля за килограмм, а самая высокая — в Таганроге — 404,11 рубля.

Говядина дешевле всего оказалась в Шахтах, где средняя стоимость за килограмм составила 534,02 рубля. В Ростове-на-Дону ее продают в среднем за 565,33 рубля, а дороже всего — в Таганроге (600 рублей и 56 копеек).

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Средняя цена на баранину оказалась ниже в Миллерово — 671,05 рубля. В Ростове стоимость этого мяса выросла до 752 рублей и 36 копеек, а самая дорогая баранина продается в Шахтах — 775 рублей и 10 копеек.

Мясо кур дешевле всего в Миллерово, где средняя цена составила 185,39 рубля. А самая высокая стоимость птица оказалась в Ростове-на-Дону и Таганроге — в среднем 194,39 и 202,21 рубля за килограмм соответственно.

До этого сливочное масло в Ростовской области подорожало сразу на 50 рублей.

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