rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 октября, 12:19

Published 6 октября, 12:19

Modified 6 октября, 12:21

Updated 6 октября, 12:21

Столкновение двух грузовиков при въезде в Новочеркасск парализовало движение

Столкновение двух грузовиков при въезде в Новочеркасск парализовало движение

6 октября 2024, 12:19
Фото: 1MI
Столкновение двух грузовиков при въезде в Новочеркасск парализовало движение
На шоссе недалеко от Новочеркасска столкнулись два грузовика. Из-за ДТП собралась пробка, видео с места происшествия опубликовал телеграм-канал «Ростов-папа».

Днем 6 октября на въезде в Новочеркасск Ростовской области столкнулись два грузовых автомобиля. ДТП произошло на Новочеркасском шоссе, где к настоящему моменту уже образовалась пробка. Согласно данным сервиса «Яндекс Карты», автомобили растянулись от остановки на трассе 60к-80 до въездного знака в город. Длина пробки составила около двух километров.

Три человека попали в больницу после массового ДТП на Портовой в Ростове
Узнать подробнее
Видео: 1MI. На шоссе врезались два грузовых автомобиля при въезде в Новочеркасск

На видео можно заметить, что кабина одной из фур полностью раскурочена: двери выломаны, лобовое стекло вылетело, а металл перекошен. По всей дороге разбросаны части автомобилей.

Ранее дедушка пострадал в тройном ДТП с грузовиком в Ростовской области.

Читайте также:
От машины ничего не осталось: двух человек увезли на скорой после ДТП под ТаганрогомЧетыре человека пострадали в ДТП под ТаганрогомОгромная пробка сковала трассу М-4 «Дон» в Ростовской области из-за ДТП с фурами
#Регина Симакова#Общество#Видео#Ростовская область#ДТП#Дорога#Новошахтинск#Транспорт#Авария#Пробка#Автомобили#Грузовики#Парализовал движение#Затор#Лобовое столкновение#Происшествия
Подпишитесь