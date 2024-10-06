Столкновение двух грузовиков при въезде в Новочеркасск парализовало движение

Днем 6 октября на въезде в Новочеркасск Ростовской области столкнулись два грузовых автомобиля. ДТП произошло на Новочеркасском шоссе, где к настоящему моменту уже образовалась пробка. Согласно данным сервиса «Яндекс Карты», автомобили растянулись от остановки на трассе 60к-80 до въездного знака в город. Длина пробки составила около двух километров.