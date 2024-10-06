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Posted 6 октября, 17:13

Published 6 октября, 17:13

Modified 6 октября, 17:17

Updated 6 октября, 17:17

На трассе М-4 «Дон» образовалась многокилометровая пробка из аварии

Трасса М-4 «Дон» в Ростовской области встала в пробке из-за страшного ДТП

6 октября 2024, 17:13
Фото: 1MI
На трассе М-4 «Дон» образовалась многокилометровая пробка из аварии
На автодороге М-4 «Дон» в Ростовской области недалеко от Красного Сулина образовалась пробка длиной более 11 километров из-за ДТП, сообщает сервис «Яндекс. Карты».

Вечером 6 октября на трассе М-4 «Дон» в Красносулинском районе Ростовской области образовался большой дорожный затор. На левой полосе произошла авария, из-за чего движение плотно парализовало. Машины стоят по направлению в Ростов-на-Дону от въезда в поселок Донлесхоз до остановки «Поворот на Зверево». Общая дина пробки составляет примерно 11,2 километра.

Очевидцы сняли на видео последствия аварии, на нем на дороге находится искореженный легковой автомобиль и пожарная машина. Спасатели проливают асфальт, чтобы избежать возгорания.

Видео: 1MI. На трассе М-4 «Дон» образовалась многокилометровая пробка из аварии
На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области фура переехала пешехода
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