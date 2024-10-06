Трасса М-4 «Дон» в Ростовской области встала в пробке из-за страшного ДТП

Вечером 6 октября на трассе М-4 «Дон» в Красносулинском районе Ростовской области образовался большой дорожный затор. На левой полосе произошла авария, из-за чего движение плотно парализовало. Машины стоят по направлению в Ростов-на-Дону от въезда в поселок Донлесхоз до остановки «Поворот на Зверево». Общая дина пробки составляет примерно 11,2 километра.