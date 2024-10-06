В октябре изменится расписание электричек Ростов-на-Дону — Таганрог

Posted 6 октября, 07:55
Published 6 октября, 07:55
Modified 6 октября, 07:58
Updated 6 октября, 07:58
С 15 октября изменится расписание четырех пригородных поездов, которые курсируют между Ростовом и Таганрогом. Так, рейс №6074 начнет отходить на 22 минуты позже — 07.20 мск. Прибытие в Таганрог назначено на 09.10 мск. Данное расписание будет действовать до 27 октября.
Также с 15 октября на 15 минут позже будет отправляться электричка №6504. Отбытие от вокзала «Ростов-Главный» назначено на 11.46 мск, прибытие в Таганрог — на 13.21 мск. Рейс №6506 будет отходить всего на две минуты позже — 14.40 мск. В 16.14 мск пассажиры уже будут в Таганроге. А отправление маршрута №6083 из Таганрога придется на 16.28 мск, что на одну минуту позже прежнего расписания. Прибытие на станцию «Ростов Главный» — 18.25 мск. Прежнее расписание вернется после 26 октября.
Добавим, что изменения произошли в связи с ремонтно-путевыми работами. Поезда будут следовать со всеми остановками согласно графику движения.
Ранее пассажирский поезд протаранил грузовик на переезде в Ростовской области.