В октябре изменится расписание электричек Ростов-на-Дону — Таганрог

Также с 15 октября на 15 минут позже будет отправляться электричка №6504. Отбытие от вокзала «Ростов-Главный» назначено на 11.46 мск, прибытие в Таганрог — на 13.21 мск. Рейс №6506 будет отходить всего на две минуты позже — 14.40 мск. В 16.14 мск пассажиры уже будут в Таганроге. А отправление маршрута №6083 из Таганрога придется на 16.28 мск, что на одну минуту позже прежнего расписания. Прибытие на станцию «Ростов Главный» — 18.25 мск. Прежнее расписание вернется после 26 октября.