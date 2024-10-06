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Posted 6 октября, 07:55

Published 6 октября, 07:55

Modified 6 октября, 07:58

Updated 6 октября, 07:58

В октябре изменится расписание поездов Ростов-на-Дону — Таганрог

В октябре изменится расписание электричек Ростов-на-Дону — Таганрог

6 октября 2024, 07:55
Фото: 1MI
В октябре изменится расписание поездов Ростов-на-Дону — Таганрог
В Ростовской области временно изменится расписание четырех поездов, движущихся по маршруту Ростов-на-Дону — Таганрог, информирует Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания.

С 15 октября изменится расписание четырех пригородных поездов, которые курсируют между Ростовом и Таганрогом. Так, рейс №6074 начнет отходить на 22 минуты позже — 07.20 мск. Прибытие в Таганрог назначено на 09.10 мск. Данное расписание будет действовать до 27 октября.

Также с 15 октября на 15 минут позже будет отправляться электричка №6504. Отбытие от вокзала «Ростов-Главный» назначено на 11.46 мск, прибытие в Таганрог — на 13.21 мск. Рейс №6506 будет отходить всего на две минуты позже — 14.40 мск. В 16.14 мск пассажиры уже будут в Таганроге. А отправление маршрута №6083 из Таганрога придется на 16.28 мск, что на одну минуту позже прежнего расписания. Прибытие на станцию «Ростов Главный» — 18.25 мск. Прежнее расписание вернется после 26 октября.

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Добавим, что изменения произошли в связи с ремонтно-путевыми работами. Поезда будут следовать со всеми остановками согласно графику движения.

Ранее пассажирский поезд протаранил грузовик на переезде в Ростовской области.

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