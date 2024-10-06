В Ростове пройдет «Донской марафон», несмотря на запрет массовых мероприятий

Posted 6 октября, 05:10
Published 6 октября, 05:10
Modified 6 октября, 05:12
Updated 6 октября, 05:12
13 октября на Гребном канале Ростова-на-Дону пройдет 38-й легкоатлетический забег «Донской марафон». Мероприятие появилось еще в 1980 году, а теперь оно стало практически ежегодной традицией. Два года назад фестивалю присвоили официальный статус — «Чемпионат города Ростова-на-Дону по марафону».
Для марафонцев будет простроены маршруты разной сложности, а именно на 6, 12 и 24 километра. Кроме того, будет детская дорожка длиной 500 метров. Регистрация завершится уже 6 октября.
Добавим, что на марафон съезжается огромное количество людей из разных уголков страны. Во избежание эксцессов организаторы спортивного мероприятия требуют предоставить оригинальную справку о состоянии здоровья. К забегу допускаются только люди с первой или второй группой здоровья.
Напомним, что с 30 августа в Ростовской области действует запрет на проведение массовых мероприятий, в том числе и спортивных, численностью более 50 человек. каким образом организаторам «Донского марафона» удастся обойти запрет, пока неизвестно. Запрос RostovGazeta о том, попадает ли проведение марафона под ограничения, в пресс-центр Ростовской области был проигнорирован.