В Ростове пройдет «Донской марафон», несмотря на запрет массовых мероприятий

Напомним, что с 30 августа в Ростовской области действует запрет на проведение массовых мероприятий, в том числе и спортивных, численностью более 50 человек. каким образом организаторам «Донского марафона» удастся обойти запрет, пока неизвестно. Запрос RostovGazeta о том, попадает ли проведение марафона под ограничения, в пресс-центр Ростовской области был проигнорирован.