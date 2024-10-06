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Posted 6 октября, 05:10

Published 6 октября, 05:10

Modified 6 октября, 05:12

Updated 6 октября, 05:12

В Ростове-на-Дону пройдет 38-й «Донской марафон»

В Ростове пройдет «Донской марафон», несмотря на запрет массовых мероприятий

6 октября 2024, 05:10
Фото: Телеграм-канал Алексея Логвиненко
В Ростове-на-Дону пройдет 38-й «Донской марафон»
Уже скоро в Ростове состоится главный забег осени «Донской марафон», информирует горадминистрация.

13 октября на Гребном канале Ростова-на-Дону пройдет 38-й легкоатлетический забег «Донской марафон». Мероприятие появилось еще в 1980 году, а теперь оно стало практически ежегодной традицией. Два года назад фестивалю присвоили официальный статус — «Чемпионат города Ростова-на-Дону по марафону».

Для марафонцев будет простроены маршруты разной сложности, а именно на 6, 12 и 24 километра. Кроме того, будет детская дорожка длиной 500 метров. Регистрация завершится уже 6 октября.

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Добавим, что на марафон съезжается огромное количество людей из разных уголков страны. Во избежание эксцессов организаторы спортивного мероприятия требуют предоставить оригинальную справку о состоянии здоровья. К забегу допускаются только люди с первой или второй группой здоровья.

Напомним, что с 30 августа в Ростовской области действует запрет на проведение массовых мероприятий, в том числе и спортивных, численностью более 50 человек. каким образом организаторам «Донского марафона» удастся обойти запрет, пока неизвестно. Запрос RostovGazeta о том, попадает ли проведение марафона под ограничения, в пресс-центр Ростовской области был проигнорирован.

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