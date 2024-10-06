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Posted 6 октября, 10:46

Published 6 октября, 10:46

Modified 6 октября, 10:46

Updated 6 октября, 10:46

В Ростовской области начался сезон охоты на фазана и вальдшнепа

В Ростовской области начался сезон охоты на фазана и вальдшнепа

6 октября 2024, 10:46
Фото: 1MI
В Ростовской области начался сезон охоты на фазана и вальдшнепа
В Ростовской области стартовал сезон охоты на два вида лесных птиц: фазана и вальдшнепа, информирует региональный Минприроды.

5 октября в Ростовской области начался сезон охоты на диких птиц. Так, дончане могут отправиться охотиться на фазанов. В день можно добыть не более трех особей. За весь период разрешено отстрелять не более 30 птиц.

Также разрешена охота на вальдшнепов. Норма допускаемой добычи в донском регионе составляет пять особей в день, но до 50 тушек за весь сезон. Оба вида птиц можно отстреливать до 31 декабря 2024 года.

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Добавим, что 31 октября заканчивается период охоты на барсуков.

Ранее в Ростовской области ветеринары избавили страусенка от врожденного дефекта. Птенец появился на свет с тремя лапами.

До этого в Ростовской области стартовал сезон охоты на бобров, выдр и ланей.

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