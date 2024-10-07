Аномальная жара до +30 градусов вернется в Ростовскую область после дождей

Posted 7 октября, 05:17
Published 7 октября, 05:17
Modified 7 октября, 17:57
Updated 7 октября, 17:57
Влажность в регионе повысится утром и ночью 7 октября. В северной части температура воздуха опустится до +4 градусов. Речь идет о Шолоховском, Верхнедонском, Боковском, Миллеровском районах. Днем обещают до +21…+26 градусов, в отдельных районах столбик термометра поднимется до +30.
В ночь на 7 октября ожидается дождь с грозой. Ветер усилится до 12-14 метров в секунду. А воздух остынет до +2 градусов ночью (на севере и западе). Днем — до +14…+19 градусов. Местами будет около +24. Вероятно, имеются в виду районы на юге Дона: Сальский, Егорлыкский и прочие.
Дожди и осеннее похолодание окончательно вернутся в Ростовскую область во второй половине октября. До этого температура воздуха сохранится на отметке выше +20 градусов.