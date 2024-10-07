Аномальная жара до +30 градусов вернется в Ростовскую область после дождей

В ночь на 7 октября ожидается дождь с грозой. Ветер усилится до 12-14 метров в секунду. А воздух остынет до +2 градусов ночью (на севере и западе). Днем — до +14…+19 градусов. Местами будет около +24. Вероятно, имеются в виду районы на юге Дона: Сальский, Егорлыкский и прочие.