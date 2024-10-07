АО СК «РСХБ-Страхование» совместно с НСА проведет круглый стол на «Золотой осени»

В рамках круглого стола особое внимание будет уделено вопросам страховой защиты АПК, роли системы сельскохозяйственного страхования в обеспечении финансовой стабильности сельхозтоваропроизводителей в условиях неустойчивой погоды, предварительным итогам возмещения убытков в условиях ЧС 2024 года, а также задачам по расширению применения страховой защиты для агробизнеса. По завершению мероприятия пройдет награждение ведущих экспертов в области урегулирования убытков.