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Posted 7 октября, 05:36

Published 7 октября, 05:36

Modified 7 октября, 05:54

Updated 7 октября, 05:54

АО СК «РСХБ-Страхование» совместно с НСА проведет круглый стол на «Золотой осени»

АО СК «РСХБ-Страхование» совместно с НСА проведет круглый стол на «Золотой осени»

7 октября 2024, 05:36
Фото: 1MI
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9 октября в 10:00 в конференц-зале №3 «Тимирязев Центр» состоится круглый стол «Агрострахование как механизм обеспечения финансовой стабильности АПК в условиях чрезвычайных климатических событий», который пройдет в рамках Российской агропромышленной выставки «Золотая осень-2024».

Организаторы круглого стола — Национальный союз агростраховщиков и генеральный страховой спонсор выставки АО СК «РСХБ-Страхование».

Спикерами на мероприятии выступят представители Министерства сельского хозяйства РФ, Национального союза агростраховщиков, региональных органов управления агропромышленного комплекса, страхового сообщества, отраслевых союзов и ассоциаций, крупные сельхозтоваропроизводители.

В рамках круглого стола особое внимание будет уделено вопросам страховой защиты АПК, роли системы сельскохозяйственного страхования в обеспечении финансовой стабильности сельхозтоваропроизводителей в условиях неустойчивой погоды, предварительным итогам возмещения убытков в условиях ЧС 2024 года, а также задачам по расширению применения страховой защиты для агробизнеса. По завершению мероприятия пройдет награждение ведущих экспертов в области урегулирования убытков.

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