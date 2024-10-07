АО СК «РСХБ-Страхование» совместно с НСА проведет круглый стол на «Золотой осени»

Posted 7 октября, 05:36
Published 7 октября, 05:36
Modified 7 октября, 05:54
Updated 7 октября, 05:54
Организаторы круглого стола — Национальный союз агростраховщиков и генеральный страховой спонсор выставки АО СК «РСХБ-Страхование».
Спикерами на мероприятии выступят представители Министерства сельского хозяйства РФ, Национального союза агростраховщиков, региональных органов управления агропромышленного комплекса, страхового сообщества, отраслевых союзов и ассоциаций, крупные сельхозтоваропроизводители.
В рамках круглого стола особое внимание будет уделено вопросам страховой защиты АПК, роли системы сельскохозяйственного страхования в обеспечении финансовой стабильности сельхозтоваропроизводителей в условиях неустойчивой погоды, предварительным итогам возмещения убытков в условиях ЧС 2024 года, а также задачам по расширению применения страховой защиты для агробизнеса. По завершению мероприятия пройдет награждение ведущих экспертов в области урегулирования убытков.