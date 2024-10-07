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Posted 7 октября, 16:08

Published 7 октября, 16:08

Modified 7 октября, 16:47

Updated 7 октября, 16:47

Чем запомнился экс-глава УМЧС по Ростовской области Сергей Филиппов

Чем запомнился экс-глава УМЧС по Ростовской области Сергей Филиппов

7 октября 2024, 16:08
Фото: ГУ МЧС по РО. https://61.mchs.gov.ru/glavnoe-upravlenie/rukovodstvo/434
Чем запомнился экс-глава УМЧС по Ростовской области Сергей Филиппов
Глава УМЧС по Ростовской области покинул пост 7 октября. Сергей Филиппов занимал эту должность порядка четырех лет. Рассказываем, чем запомнился генерал-лейтенант внутренней службы за этот срок.

Главный спасатель донского региона проводил конференции, следил за пожарной обстановкой в Ростовской области, при нем стали подключать систему видеокамер к фиксации возгораний. Однако запомнился он больше всего громкой историей, когда угнал пожарную машину в одном из подразделений спасателей.

Угон автоцистерны в Новошахтинске

Инцидент произошел в конце марта 2024 года. В тот день он приехал с проверкой в пожарную часть города. Увидев рядом автомобиль с ключами внутри, генерал-лейтенант беспрепятственно сел за руль и уехал.

Как выяснилось, это была импровизированная часть проверки. После этого случая в пожарной части усилили охрану. Ведь на месте начальника мог оказаться любой другой — и он угнал бы служебное авто, за которым никто не следил.

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Кто такой Сергей Филиппов

Сергей Филиппов родом из села Белый Колодезь Белгородской области. Он окончил Рязанское военное воздушно-десантное училище имени Ленинского комсомола, Военную академию имени М. В. Фрунзе и Московский государственный социальный университет Минтруда и соцразвития РФ.

В возрасте 28 лет служил в смешанных сил по поддержанию мира и правопорядка в зоне грузино-осетинского конфликта, а через пару лет принимал участие в боевых действиях в Чечне.

Больше 10 лет жизни Филиппов посвятил службе в МЧС. В июле 2014 его назначили начальником ГУ МЧС России по Рязанской области, а с 2020-го он перешел на аналогичную должность в Ростовскую область. На этом посту Филиппов проработал порядка четырех лет.

Фото: ГУ МЧС по РО. https://61.mchs.gov.ru/glavnoe-upravlenie/rukovodstvo/434

Государственные награды

За свою карьеру Сергей Филиппов получил не одну награду. В их числе медаль «За отвагу», орден Мужества, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и медали «За отличие в военной службе» — I, II и III степени. В июне 2022 года ему присвоено звание генерал-лейтенанта внутренней службы.

Увольнение

Президент России Владимир Путин подписал Указ о снятии с поста Сергея Филиппов 7 октября. Вместе с ним работы лишились еще семь генералов, которые занимали высокопоставленные должности. Что стало причиной такого решения и кто займет кресло начальника ГУ МЧС по Ростовской области, пока неизвестно.

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