Чем запомнился экс-глава УМЧС по Ростовской области Сергей Филиппов

Posted 7 октября, 16:08
Published 7 октября, 16:08
Modified 7 октября, 16:47
Updated 7 октября, 16:47
Главный спасатель донского региона проводил конференции, следил за пожарной обстановкой в Ростовской области, при нем стали подключать систему видеокамер к фиксации возгораний. Однако запомнился он больше всего громкой историей, когда угнал пожарную машину в одном из подразделений спасателей.
Инцидент произошел в конце марта 2024 года. В тот день он приехал с проверкой в пожарную часть города. Увидев рядом автомобиль с ключами внутри, генерал-лейтенант беспрепятственно сел за руль и уехал.
Как выяснилось, это была импровизированная часть проверки. После этого случая в пожарной части усилили охрану. Ведь на месте начальника мог оказаться любой другой — и он угнал бы служебное авто, за которым никто не следил.
Сергей Филиппов родом из села Белый Колодезь Белгородской области. Он окончил Рязанское военное воздушно-десантное училище имени Ленинского комсомола, Военную академию имени М. В. Фрунзе и Московский государственный социальный университет Минтруда и соцразвития РФ.
В возрасте 28 лет служил в смешанных сил по поддержанию мира и правопорядка в зоне грузино-осетинского конфликта, а через пару лет принимал участие в боевых действиях в Чечне.
Больше 10 лет жизни Филиппов посвятил службе в МЧС. В июле 2014 его назначили начальником ГУ МЧС России по Рязанской области, а с 2020-го он перешел на аналогичную должность в Ростовскую область. На этом посту Филиппов проработал порядка четырех лет.
За свою карьеру Сергей Филиппов получил не одну награду. В их числе медаль «За отвагу», орден Мужества, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и медали «За отличие в военной службе» — I, II и III степени. В июне 2022 года ему присвоено звание генерал-лейтенанта внутренней службы.