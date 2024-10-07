Два ростовских ресторана вошли в топ-10 лучших на Юге России

Posted 7 октября, 19:28
Published 7 октября, 19:28
Modified 7 октября, 19:30
Updated 7 октября, 19:30
Среди сотен ресторанов, участвующих в конкурсе, эксперты выбрали 10 самых лучших. Заведения, попавшие в список, находятся в Ростове, Сочи, Краснодаре и Новороссийске.
Первые два места достались ресторану из Новороссийска и из Сочи соответственно. Ростовские разместились на третьей и четвертой строчках ежегодного рейтинга. Речь идет о заведениях, которые располагаются в центре города. Один (винный бар) — на улице Максима Горького в районе пересечения с проспектом Чехова, другой (ресторан итальянской кухни) — на углу улицы Красноармейской с переулком Газетным.
Кроме того, сотрудники ростовских ресторанов победили в специальных номинациях: титул «Шеф-повар года», лучший сомелье и «Выбор Купера». Последняя номинация присуждается заведению, которое лидирует по покупкам и сервису доставки из магазинов и ресторанов.
Весной один ресторан из Ростова попал в рейтинг топ-15 лучших в России.