Два ростовских ресторана вошли в топ-10 лучших на Юге России

Первые два места достались ресторану из Новороссийска и из Сочи соответственно. Ростовские разместились на третьей и четвертой строчках ежегодного рейтинга. Речь идет о заведениях, которые располагаются в центре города. Один (винный бар) — на улице Максима Горького в районе пересечения с проспектом Чехова, другой (ресторан итальянской кухни) — на углу улицы Красноармейской с переулком Газетным.