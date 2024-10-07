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Posted 7 октября, 19:28

Published 7 октября, 19:28

Modified 7 октября, 19:30

Updated 7 октября, 19:30

Два ростовских ресторана вошли в топ-10 лучших на Юге России

Два ростовских ресторана вошли в топ-10 лучших на Юге России

7 октября 2024, 19:28
Два ресторана из Ростова-на-Дону признаны одними из самых лучших на Юге России по версии национальной премии WHERETOEAT Юг 2024.

Среди сотен ресторанов, участвующих в конкурсе, эксперты выбрали 10 самых лучших. Заведения, попавшие в список, находятся в Ростове, Сочи, Краснодаре и Новороссийске.

Первые два места достались ресторану из Новороссийска и из Сочи соответственно. Ростовские разместились на третьей и четвертой строчках ежегодного рейтинга. Речь идет о заведениях, которые располагаются в центре города. Один (винный бар) — на улице Максима Горького в районе пересечения с проспектом Чехова, другой (ресторан итальянской кухни) — на углу улицы Красноармейской с переулком Газетным.

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Кроме того, сотрудники ростовских ресторанов победили в специальных номинациях: титул «Шеф-повар года», лучший сомелье и «Выбор Купера». Последняя номинация присуждается заведению, которое лидирует по покупкам и сервису доставки из магазинов и ресторанов.

Весной один ресторан из Ростова попал в рейтинг топ-15 лучших в России.

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