Фонтан в Комсомольском сквере в Ростове наконец отремонтируют

Очевидно, теперь фонтан приведут в порядок. Всего в донской столице проводят ремонт порядка 10 фонтанов. В том числе «Витязь» на проспекте Буденновском», «Лира» на Пушкинской, «Ротонда», «Атланты» на Театральной площади у театра имени Горького. Последний, вероятно, будут ремонтировать дольше всех. Завершить работы планируют не раньше мая следующего года.