Фонтан в Комсомольском сквере в Ростове наконец отремонтируют

Posted 7 октября, 08:11
Published 7 октября, 08:11
Modified 7 октября, 08:13
Updated 7 октября, 08:13
В сметной документации указано, что от исполнителя требуется не только провести капитальный ремонт самого фонтана, но и благоустроить и озеленить прилегающую территорию. На выполнение работ дается пара месяцев — срок сдачи объекта: 16 декабря. Деньги на ремонт выделят из бюджета Ростова-на-Дону.
Фонтан в Комсомольском сквере простоял не один год. В 2012-м он перешел на баланс городского управления благоустройства и лесного хозяйства. Тогда же занялись его восстановлением. Однако спустя десяток лет он перестал работать.
— Фонтан не работает, грязный, — написали в июле 2023 года отзыв на платформе «Яндекс. Карты».
Очевидно, теперь фонтан приведут в порядок. Всего в донской столице проводят ремонт порядка 10 фонтанов. В том числе «Витязь» на проспекте Буденновском», «Лира» на Пушкинской, «Ротонда», «Атланты» на Театральной площади у театра имени Горького. Последний, вероятно, будут ремонтировать дольше всех. Завершить работы планируют не раньше мая следующего года.