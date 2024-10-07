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Posted 7 октября, 08:11

Published 7 октября, 08:11

Modified 7 октября, 08:13

Updated 7 октября, 08:13

На капремонт фонтана в Комсомольском сквере в Ростове выделят 14 млн рублей

Фонтан в Комсомольском сквере в Ростове наконец отремонтируют

7 октября 2024, 08:11
Фото: Гугл Карты
На капремонт фонтана в Комсомольском сквере в Ростове выделят 14 млн рублей
До конца 2024 года в Ростове отремонтируют еще один фонтан — в Комсомольском сквере, информация о поисках подрядной организации размещена на сайте госзакупок.

В сметной документации указано, что от исполнителя требуется не только провести капитальный ремонт самого фонтана, но и благоустроить и озеленить прилегающую территорию. На выполнение работ дается пара месяцев — срок сдачи объекта: 16 декабря. Деньги на ремонт выделят из бюджета Ростова-на-Дону.

Фонтан в Комсомольском сквере простоял не один год. В 2012-м он перешел на баланс городского управления благоустройства и лесного хозяйства. Тогда же занялись его восстановлением. Однако спустя десяток лет он перестал работать.

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— Фонтан не работает, грязный, — написали в июле 2023 года отзыв на платформе «Яндекс. Карты».— Фонтан не работает, грязный, — написали в июле 2023 года отзыв на платформе «Яндекс. Карты».
— Фонтан не работает, грязный, — написали в июле 2023 года отзыв на платформе «Яндекс. Карты».. Фото: Гугл Карты
— Фонтан не работает, грязный, — написали в июле 2023 года отзыв на платформе «Яндекс. Карты».

Очевидно, теперь фонтан приведут в порядок. Всего в донской столице проводят ремонт порядка 10 фонтанов. В том числе «Витязь» на проспекте Буденновском», «Лира» на Пушкинской, «Ротонда», «Атланты» на Театральной площади у театра имени Горького. Последний, вероятно, будут ремонтировать дольше всех. Завершить работы планируют не раньше мая следующего года.

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