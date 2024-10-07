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Posted 7 октября, 15:27

Published 7 октября, 15:27

Modified 7 октября, 15:29

Updated 7 октября, 15:29

Глава Таганрога Камбулова сделала заявление после сообщений о взрыве авто

Глава Таганрога Камбулова сделала заявление после сообщений о взрыве авто

7 октября 2024, 15:27
Фото: rostovgazeta.ru
Глава Таганрога Камбулова сделала заявление после сообщений о взрыве авто
В Таганроге произошел хлопок в автомобиле, припаркованном рядом с жилыми домами, подтвердила инцидент глава города Светлана Камбулова.

Утром 7 октября в Восточном районе Таганрога произошел хлопок в автомобиле. Машина находилась по адресу улица 1-я Котельная, 31а. Водитель планировал отправиться по делам, почти сел в машину, как вдруг раздался грохот.

На место происшествия экстренно прибыли полицейские, врачи, огнеборцы и газовики. Информация о пострадавшем водителе не подтвердилась. Детали случившегося установят в ходе следственных мероприятий.

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Напомним, что очевидцы предположили, что транспортное средство взорвалось, потому что неизвестные могли установить бомбу на его днище. Но эта версия также пока не подтверждена.

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