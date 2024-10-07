Глава Таганрога Камбулова сделала заявление после сообщений о взрыве авто

Posted 7 октября, 15:27
Published 7 октября, 15:27
Modified 7 октября, 15:29
Updated 7 октября, 15:29
Утром 7 октября в Восточном районе Таганрога произошел хлопок в автомобиле. Машина находилась по адресу улица 1-я Котельная, 31а. Водитель планировал отправиться по делам, почти сел в машину, как вдруг раздался грохот.
На место происшествия экстренно прибыли полицейские, врачи, огнеборцы и газовики. Информация о пострадавшем водителе не подтвердилась. Детали случившегося установят в ходе следственных мероприятий.
Напомним, что очевидцы предположили, что транспортное средство взорвалось, потому что неизвестные могли установить бомбу на его днище. Но эта версия также пока не подтверждена.