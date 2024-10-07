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Posted 7 октября, 08:09

Published 7 октября, 08:09

Modified 7 октября, 08:11

Updated 7 октября, 08:11

Горбольницу № 4 в Ростове капитально отремонтируют за 124 миллиона рублей

Горбольницу № 4 в Ростове капитально отремонтируют за 124 миллиона рублей

7 октября 2024, 08:09
Фото: Яндекс. Карты
Горбольницу № 4 в Ростове капитально отремонтируют за 124 миллиона рублей
Горбольница № 4 ищет подрядчика, который проведет капитальный ремонт в нескольких корпусах, информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Учреждение находится по адресу: проспект Богатяновский Спуск, 27. В список объектов, где необходим капремонт, вошли сразу несколько построек: литеры А, А1, А2 и Б. Завершить работы нужно до 31 июля 2026 года. Деньги на капитальный ремонт выделят из регионального бюджета.

Пару лет назад на сайте госзакупок разыграли еще один тендер на проведение капремонта. ООО «СМП-161» выполнила задание за 165 миллионов рублей. Вероятно, часть работ еще осталась. Для этого горбольница и опубликовала новый контракт.

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Горбольница № 4 появилась на базе Александровской еврейской больницы, которая состояла из трех зданий. Это одноэтажное здание больницы по Богатяновскому спуску, двухэтажное здание на углу с улицей Социалистической и административный корпус вдоль Социалистической. Все три являются памятниками архитектуры. Они построены в период конца XVIII-начала XIX веков.

Ранее RostovGazeta сообщала, как проходят госзакупки регионального Минздрава.

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