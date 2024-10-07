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Posted 7 октября, 07:20

Published 7 октября, 07:20

Modified 7 октября, 07:22

Updated 7 октября, 07:22

Программист рассказал, как ростовчанам защитить телефоны от вируса-трояна

Хакер рассказал, как ростовчанам защитить телефон от опасного вируса

7 октября 2024, 07:20
Фото: Unsplash
Программист рассказал, как ростовчанам защитить телефоны от вируса-трояна
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Эксклюзив
Вирус-троян может атаковать телефоны ростовчан через фишинговые ссылки и push-уведомления, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал хакер-программист Георг Буцуканов.

Совсем недавно стало известно о новой схеме телефонного мошенничества. Злоумышленники притворяются сотрудниками службы безопасности банка и отправляют жертве уведомление с фишинговой ссылкой, переход по которой запускает вирус в устройство. Когда телефон начинает работать не так, как обычно, а с банковского счета начинают пропадать деньги, жертва паникует и и соглашается на любую помощь от «сотрудников банка».

«Чтобы вирусам было сложнее проникать в устройство, на мобильный телефон можно скачать приложение-антивирус. Хотя, на мой взгляд, для мобильных устройств разработано недостаточное количество действительно мощных антивирусников и большинство из существующих справляются только с простейшими угрозами», — замечает эксперт.

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«Чтобы вирусам было сложнее проникать в устройство, на мобильный телефон можно скачать приложение-антивирус», — замечает эксперт.«Чтобы вирусам было сложнее проникать в устройство, на мобильный телефон можно скачать приложение-антивирус», — замечает эксперт.
«Чтобы вирусам было сложнее проникать в устройство, на мобильный телефон можно скачать приложение-антивирус», — замечает эксперт.. Фото: Unsplash

Программист советует ростовчанам с осторожностью относиться ко всем подозрительным звонкам из банков и иных организаций, требующих предоставления личных данных.

«Не паникуйте и не старайтесь решать какие-то якобы очень серьезные проблемы с документами и счетами по телефону. Лучше позвоните в банк по номеру с официального сайта или зайдите в отделение и узнайте, что не в порядке», — добавляет Георг Буцуканов.

Собеседник RostovGazeta рекомендует внимательно проверять, с какого адреса на телефон поступают электронные письма и уведомления.

«Чаще всего мошенники маскируют схожее с реальным название при помощи смены регистра, всевозможных подчеркиваний, точек, пробелов. Если сомневаетесь, сначала перейдите на сайт реальной организации и сравните электронные адреса. Подозрительные письма лучше не открывать, а сразу блокировать отправителя и удалять», — говорит Георг Буцуканов.

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#Анна Ивченко#Общество#Эксклюзив#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Мошенничество#Телефонные мошенники
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