Хакер рассказал, как ростовчанам защитить телефон от опасного вируса

Posted 7 октября, 07:20
Published 7 октября, 07:20
Modified 7 октября, 07:22
Updated 7 октября, 07:22
Совсем недавно стало известно о новой схеме телефонного мошенничества. Злоумышленники притворяются сотрудниками службы безопасности банка и отправляют жертве уведомление с фишинговой ссылкой, переход по которой запускает вирус в устройство. Когда телефон начинает работать не так, как обычно, а с банковского счета начинают пропадать деньги, жертва паникует и и соглашается на любую помощь от «сотрудников банка».
«Чтобы вирусам было сложнее проникать в устройство, на мобильный телефон можно скачать приложение-антивирус. Хотя, на мой взгляд, для мобильных устройств разработано недостаточное количество действительно мощных антивирусников и большинство из существующих справляются только с простейшими угрозами», — замечает эксперт.
Программист советует ростовчанам с осторожностью относиться ко всем подозрительным звонкам из банков и иных организаций, требующих предоставления личных данных.
«Не паникуйте и не старайтесь решать какие-то якобы очень серьезные проблемы с документами и счетами по телефону. Лучше позвоните в банк по номеру с официального сайта или зайдите в отделение и узнайте, что не в порядке», — добавляет Георг Буцуканов.
Собеседник RostovGazeta рекомендует внимательно проверять, с какого адреса на телефон поступают электронные письма и уведомления.
«Чаще всего мошенники маскируют схожее с реальным название при помощи смены регистра, всевозможных подчеркиваний, точек, пробелов. Если сомневаетесь, сначала перейдите на сайт реальной организации и сравните электронные адреса. Подозрительные письма лучше не открывать, а сразу блокировать отправителя и удалять», — говорит Георг Буцуканов.
Ранее RostovGazeta писала о том, насколько может быть опасен для россиян новый китайский вирус WELV