Хакер рассказал, как ростовчанам защитить телефон от опасного вируса

Совсем недавно стало известно о новой схеме телефонного мошенничества. Злоумышленники притворяются сотрудниками службы безопасности банка и отправляют жертве уведомление с фишинговой ссылкой, переход по которой запускает вирус в устройство. Когда телефон начинает работать не так, как обычно, а с банковского счета начинают пропадать деньги, жертва паникует и и соглашается на любую помощь от «сотрудников банка».