Кинолог объяснил, почему в Ростовской области домашние псы нападают на людей

В конце сентября сразу два случая нападения домашних собак потрясли Ростовскую область. Так, 17 сентября стало известно о нападении около десяти стаффордов на заводчицу в хуторе Рогожкино Азовского района. Женщина скончалась, на ее теле следователи обнаружили рвано-укушенные раны. Спустя несколько дней собаки накинулись на мать погибшей, которая тоже не смогла пережить нападение, и на бабушку, которая оказалась в реанимации.