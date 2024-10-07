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Posted 7 октября, 15:12

Published 7 октября, 15:12

Modified 7 октября, 15:14

Updated 7 октября, 15:14

Кинолог объяснил, почему домашние псы стали нападать на жителей Ростовской области

Кинолог объяснил, почему в Ростовской области домашние псы нападают на людей

7 октября 2024, 15:12
Фото: Изображение Midjourney
Кинолог объяснил, почему домашние псы стали нападать на жителей Ростовской области
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Эксклюзив
В агрессии собаки всегда виноват хозяин, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказала ростовский кинолог Анастасия Левен.

В конце сентября сразу два случая нападения домашних собак потрясли Ростовскую область. Так, 17 сентября стало известно о нападении около десяти стаффордов на заводчицу в хуторе Рогожкино Азовского района. Женщина скончалась, на ее теле следователи обнаружили рвано-укушенные раны. Спустя несколько дней собаки накинулись на мать погибшей, которая тоже не смогла пережить нападение, и на бабушку, которая оказалась в реанимации.

Еще один пес несколько часов продержал в страхе магазин в Аксае. Алабай забежал в мебельный центр неподалеку от Новочеркасского шоссе 25 сентября. Посетители успели выбежать на улицу, заперев агрессивное животное внутри. Пес обнаружил внутри забытую хозяевами маленькую собаку и растерзал ее. Позже нашелся хозяин алабая, который увел его домой.

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«Я точно могу заявить, что в агрессии домашней собаки всегда виноват хозяин. Он либо эту агрессию поощряет, либо игнорирует. Агрессивной может быть любая собака, независимо от породы, если ей не привито правильное поведение», — отмечает кинолог Анастасия Левен.

По мнению эксперта, агрессию в собаке выявляет неправильно выстроенная иерархия — когда собака не видит в человеке авторитет.

«Агрессивными могут быть собаки, которые содержатся ненадлежащих условиях, вынуждены соперничать с другими питомцами или не имеют возможности для активного физического и умственного развития», — заключает эксперт.

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