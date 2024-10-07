Машины отбросило в разные стороны: ребенок пострадал в ДТП в Ростове на Малиновского

Накануне днем другая 6-летняя девочка погибла в ДТП. Она не была пристегнута. Еще двое детей, 5-летний мальчик и 7-летняя девочка, смогли выжить, но тоже получили травмы. Кроме того, в числе пострадавших — двое взрослых.