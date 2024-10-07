Машины отбросило в разные стороны: ребенок пострадал в ДТП в Ростове на Малиновского

Posted 7 октября, 05:47
Published 7 октября, 05:47
Modified 7 октября, 05:49
Updated 7 октября, 05:49
Авария произошла днем 6 октября на улице Малиновского, 34. На пересечении с проспектом Стачки столкнулись Mercedes и ВАЗ-2112. Удар оказался настолько сильным, что легковушки отбросило в разные стороны.
Оба водители при этом остались целы — в списке раненых их нет. Вероятно, отделались испугом и синяками. А вот маленькая пассажирка ВАЗа попала в больницу в результате аварии.
Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, 6-летняя девочка могла получить более тяжелые травмы, если бы не автокресло, в котором она находилась.
Накануне днем другая 6-летняя девочка погибла в ДТП. Она не была пристегнута. Еще двое детей, 5-летний мальчик и 7-летняя девочка, смогли выжить, но тоже получили травмы. Кроме того, в числе пострадавших — двое взрослых.