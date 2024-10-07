rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 октября, 05:47

Published 7 октября, 05:47

Modified 7 октября, 05:49

Updated 7 октября, 05:49

Шестилетняя девочка пострадала в аварии в Ростове-на-Дону

Машины отбросило в разные стороны: ребенок пострадал в ДТП в Ростове на Малиновского

7 октября 2024, 05:47
Фото: 1MI
Шестилетняя девочка пострадала в аварии в Ростове-на-Дону

Шестилетняя девочка пострадала в ДТП в Ростове на Малиновского

Ребенок получил травмы после ДТП с участием двух легковушек на Западном в Ростове, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла днем 6 октября на улице Малиновского, 34. На пересечении с проспектом Стачки столкнулись Mercedes и ВАЗ-2112. Удар оказался настолько сильным, что легковушки отбросило в разные стороны.

Оба водители при этом остались целы — в списке раненых их нет. Вероятно, отделались испугом и синяками. А вот маленькая пассажирка ВАЗа попала в больницу в результате аварии.

Появились кадры задержания командира взвода ДПС из Ростовской области
Узнать подробнее

Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, 6-летняя девочка могла получить более тяжелые травмы, если бы не автокресло, в котором она находилась.

Накануне днем другая 6-летняя девочка погибла в ДТП. Она не была пристегнута. Еще двое детей, 5-летний мальчик и 7-летняя девочка, смогли выжить, но тоже получили травмы. Кроме того, в числе пострадавших — двое взрослых.

Читайте также:
Мусоровоз протаранил фуру и легковушку рядом с трассой М-4 в Ростовской областиАвтобус с футболистами ФК «Ростов» попал в ДТП на МКАД. Что сообщил Карпин?Два человека пострадали в ДТП с трамваем в Таганроге
#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#ДТП#УГИБДД#Проспект Стачки#Малиновского#Mercedes#Госавтоинспекция
Подпишитесь