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Posted 7 октября, 09:59

Published 7 октября, 09:59

Modified 7 октября, 10:01

Updated 7 октября, 10:01

Менее 10% семей в Ростовской области могут купить квартиру в ипотеку

Менее 10% семей в Ростовской области могут купить квартиру в ипотеку

7 октября 2024, 09:59
Фото: Unsplash
Менее 10% семей в Ростовской области могут купить квартиру в ипотеку
В Ростовской области меньше 10% семей могут взять квартиру в ипотеку по рыночной процентной ставке, сообщают РИА «Новости».

Ипотека в России стала практически недоступным удовольствием. В течение 2024 года заметно упали темпы и объемы выдачи кредитов на приобретение квартир. Например, в Ростовской области только 9,9% семей могут купить жилую недвижимость по рыночной процентной ставке.

При этом 26% семей имеют возможность приобрести квартиру в ипотеку при условии, если оформить ее по средней ставке и с различными льготными программами.

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Добавим, что с такими показателями Ростовская область расположилась на 63 месте топа регионов по доступности ипотечных кредитов.

Ранее RostovGazeta сообщала о том, как в 2024 году государство может помочь молодым семьям в Ростове-на-Дону.

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