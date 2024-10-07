Менее 10% семей в Ростовской области могут купить квартиру в ипотеку

Posted 7 октября, 09:59
Published 7 октября, 09:59
Modified 7 октября, 10:01
Updated 7 октября, 10:01
Ипотека в России стала практически недоступным удовольствием. В течение 2024 года заметно упали темпы и объемы выдачи кредитов на приобретение квартир. Например, в Ростовской области только 9,9% семей могут купить жилую недвижимость по рыночной процентной ставке.
При этом 26% семей имеют возможность приобрести квартиру в ипотеку при условии, если оформить ее по средней ставке и с различными льготными программами.
Добавим, что с такими показателями Ростовская область расположилась на 63 месте топа регионов по доступности ипотечных кредитов.
Ранее RostovGazeta сообщала о том, как в 2024 году государство может помочь молодым семьям в Ростове-на-Дону.