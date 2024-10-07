Менее 10% семей в Ростовской области могут купить квартиру в ипотеку

Ипотека в России стала практически недоступным удовольствием. В течение 2024 года заметно упали темпы и объемы выдачи кредитов на приобретение квартир. Например, в Ростовской области только 9,9% семей могут купить жилую недвижимость по рыночной процентной ставке.