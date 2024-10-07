На кухне все черное: появились кадры пожара во «Вкусно и точка» на Доватора в Ростове

Posted 7 октября, 12:12
Published 7 октября, 12:12
Modified 7 октября, 12:14
Updated 7 октября, 12:14
Напомним, что утром 7 октября на пересечении улицы Доватора и проспекта Малиновского воспламенилось здание общепита «Вкусно и точка». Очагом возгорания оказалась фритюрница, вспыхнувшая во время работы. Она полностью обуглилась, и возможно, вышла из строя.
На месте происшествия никто не пострадал. Посетители и персонал ресторана самостоятельно покинули здание. Спасатели быстро приехали по указанному адресу и ликвидировали пламя на двух квадратных метрах.
Добавим, что более точную причину пожара установят дознаватели МЧС.
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