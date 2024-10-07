На кухне все черное: появились кадры пожара во «Вкусно и точка» на Доватора в Ростове

Напомним, что утром 7 октября на пересечении улицы Доватора и проспекта Малиновского воспламенилось здание общепита «Вкусно и точка». Очагом возгорания оказалась фритюрница, вспыхнувшая во время работы. Она полностью обуглилась, и возможно, вышла из строя.