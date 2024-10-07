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Posted 7 октября, 12:12

Published 7 октября, 12:12

Modified 7 октября, 12:14

Updated 7 октября, 12:14

Появились кадры пожара во «Вкусно и точка» на Доватора в Ростове

На кухне все черное: появились кадры пожара во «Вкусно и точка» на Доватора в Ростове

7 октября 2024, 12:12
Фото: Unsplash
Появились кадры пожара во «Вкусно и точка» на Доватора в Ростове

Появились кадры пожара во «Вкусно и точка» на Доватора в Ростове

В Ростове-на-Дону произошло возгорание на кухне заведения быстрого питания «Вкусно и точка», информирует региональное МЧС России.

Напомним, что утром 7 октября на пересечении улицы Доватора и проспекта Малиновского воспламенилось здание общепита «Вкусно и точка». Очагом возгорания оказалась фритюрница, вспыхнувшая во время работы. Она полностью обуглилась, и возможно, вышла из строя.

На месте происшествия никто не пострадал. Посетители и персонал ресторана самостоятельно покинули здание. Спасатели быстро приехали по указанному адресу и ликвидировали пламя на двух квадратных метрах.

Видео: Unsplash. Появились кадры пожара во «Вкусно и точка» на Доватора в Ростове
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Появились кадры пожара во «Вкусно и точка» на Доватора в РостовеПоявились кадры пожара во «Вкусно и точка» на Доватора в Ростове
Появились кадры пожара во «Вкусно и точка» на Доватора в Ростове. Фото: МЧС по РО

Добавим, что более точную причину пожара установят дознаватели МЧС.

Ранее склад всю ночь полыхал в Ростове на Западном. Район полностью окутало дымом.

До этого жительница Ростовской области решила сжечь хутор из-за нехватки кофе.

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