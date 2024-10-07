На РЭФ эксперты назвали самые востребованные профессии в сфере экологии

Posted 7 октября, 18:41
Published 7 октября, 18:41
Modified 7 октября, 18:41
Updated 7 октября, 18:41
Такую информацию озвучили эксперты на панельной дискуссии «Имидж и престиж профессий в сфере экономики замкнутого цикла», которая состоялась на Российском экологическом форуме (РЭФ) 7 октября, в рамках Молодежного дня мероприятия РЭФ-2024.
По словам генерального директора Российского экологического оператора (РЭО), к 2030 году экономика замкнутого цикла сможет создать более 93 тысяч новых рабочих мест, а также дополнительные вакансии в смежных сферах. Он подчеркнул, что нужны специалисты, искренне увлеченные своим делом, и именно таких профессионалов пригласили для участия в сессии. Это как узкие специалисты, такие как технологи, так и работники, включая водителей мусоровозов, пишет 56orb.ru.
Буцаев также отметил, что для формирования кадрового резерва в сфере экономики замкнутого цикла РЭО совместно с вузами и компаниями создал консорциум, в котором студенты могут получать образование в лучших учебных заведениях страны, получая отличные возможности для карьерного роста в отрасли.
Заместитель генерального директора АО «Корпорация Экополис» Илья Федоров отметил, что среди популярных профессий в сфере обращения с отходами находятся юристы и инженеры. Заместитель генерального директора группы «ЭкоЛайн» Елена Вишнякова обратила внимание на сложности, связанные с престижем профессии водителя мусоровоза, а также упомянула о спросе на разнорабочих на новых заводах, как главных технологов, так и специалистов узкого профиля, кроме того, озвучила потребности в исполнительных и генеральных директорах на предприятиях. В свою очередь заместитель директора — руководитель экологических проектов ООО «НЭК» Ирина Степанычева отметила нехватку таких рабочих профессий, как водители и сварщики, которые, как правило, имеют высокие ожидания по зарплате.
Во время сессии также обсуждалась тема ликвидации опасных промышленных отходов. До конца 2030 года в России планируется устранить как минимум 50 объектов, представляющих экологическую угрозу. Руководитель пресс-службы ФГУП «ФЭО» Антонина Громова рассказала, что для выполнения данных задач требуются специалисты из различных областей — экологи, химики-технологи, инженеры, юристы, экономисты и пиарщики.