На РЭФ эксперты назвали самые востребованные профессии в сфере экологии

Заместитель генерального директора АО «Корпорация Экополис» Илья Федоров отметил, что среди популярных профессий в сфере обращения с отходами находятся юристы и инженеры. Заместитель генерального директора группы «ЭкоЛайн» Елена Вишнякова обратила внимание на сложности, связанные с престижем профессии водителя мусоровоза, а также упомянула о спросе на разнорабочих на новых заводах, как главных технологов, так и специалистов узкого профиля, кроме того, озвучила потребности в исполнительных и генеральных директорах на предприятиях. В свою очередь заместитель директора — руководитель экологических проектов ООО «НЭК» Ирина Степанычева отметила нехватку таких рабочих профессий, как водители и сварщики, которые, как правило, имеют высокие ожидания по зарплате.