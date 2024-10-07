На ремонт дорог в Ростовской области потратят более 5 миллиардов рублей

Поиск исполнителя ведется сразу по нескольким тендерам. Один из них включает в себя проведение работ в Азовском, Аксайском, Мясниковском, Матвеево-Курганском и Неклиновском районах. По предварительным расчетам, на это понадобится порядка 1,2 миллиарда рублей.