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Posted 7 октября, 16:07

Published 7 октября, 16:07

Modified 7 октября, 16:09

Updated 7 октября, 16:09

На ремонт дорог в Ростовской области потратят более 5 миллиардов рублей

На ремонт дорог в Ростовской области потратят более 5 миллиардов рублей

7 октября 2024, 16:07
Фото: 1MI
На ремонт дорог в Ростовской области потратят более 5 миллиардов рублей
Министерство транспорта Ростовской области ищет подрядчика, который отремонтирует дороги регионального и межмуниципального значения, следует из документов, опубликованных на сайте госзакупок.

Поиск исполнителя ведется сразу по нескольким тендерам. Один из них включает в себя проведение работ в Азовском, Аксайском, Мясниковском, Матвеево-Курганском и Неклиновском районах. По предварительным расчетам, на это понадобится порядка 1,2 миллиарда рублей.

Чтобы подлатать дороги в Заветинском, Дубовском, Константиновском, Зимовниковском, Мартыновском, Орловском, Цимлянском и Ремонтненском районах, понадобится еще 1,5 миллиарда рублей.

В северной части региона планируют отремонтировать проезжие части в Боковском, Верхнедонском, Красносулинском, Морозовском, Миллеровском, Октябрьском, Советском, Тарасовском, Тацинском, Усть-Донецком и Шолоховском районах. На это также планируют выделить 1,5 миллиарда рублей.

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А в Сальском, Песчанокопском, Багаевском, Веселовском, Семикаракорском, Егорлыкском, Кагальницком, Целинском, Веселовском районах работы будут стоить не более 1,4 миллиарда рублей.

Общая сумма составит порядка 5,6 миллиарда рублей. Средства направят частично из федерального и регионального бюджетов.

Заказчиком выступает Минтранс Ростовской области. На выполнение работ дается полгода: с 1 апреля по 30 сентября 2025 года.

Ранее стало известно, что региональный Минтранс намерен увеличить траты на ремонт дорог до 30 миллиардов рублей.

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#Евгения Волкова#Ростовская область#Ремонт дорог#Бюджет#Минтранс#Министерство транспорта#Федеральный бюджет#Региональный бюджет#Тендеры
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