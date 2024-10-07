На скоростных участках М-4 «Дон» нанесли разметку безопасной дистанции

В донском регионе разметка появилась на дороге общим расстоянием более 20 километров. Она представляет собой ряд стрелочек или галочек (прим. — шевронов), которые показывают, на каком расстоянии должны находиться машины друг от друга. Если автомобилист видит перед собой два шеврона до попутной машины, то он точно держит безопасную дистанцию.