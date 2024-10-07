На скоростных участках М-4 «Дон» нанесли разметку безопасной дистанции

Posted 7 октября, 17:32
Published 7 октября, 17:32
Modified 7 октября, 17:34
Updated 7 октября, 17:34
В донском регионе разметка появилась на дороге общим расстоянием более 20 километров. Она представляет собой ряд стрелочек или галочек (прим. — шевронов), которые показывают, на каком расстоянии должны находиться машины друг от друга. Если автомобилист видит перед собой два шеврона до попутной машины, то он точно держит безопасную дистанцию.
Подобная разметка «Держи дистанцию» появилась и в других регионах. Например, в Тульской, Липецкой областях, Краснодарском крае и Республике Адыгеи. Всего шевроны сделали на 40 километрах федеральной автодороги.
Ранее RostovGazeta сообщала о поиске подрядчиков для ремонта дорог в Ростовской области. Региональные власти готовы потратить на работы более пяти миллиардов рублей.