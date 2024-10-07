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Posted 7 октября, 17:32

Published 7 октября, 17:32

Modified 7 октября, 17:34

Updated 7 октября, 17:34

На скоростных участках М-4 «Дон» нанесли разметку безопасной дистанции

На скоростных участках М-4 «Дон» нанесли разметку безопасной дистанции

7 октября 2024, 17:32
Фото: 1MI
На скоростных участках М-4 «Дон» нанесли разметку безопасной дистанции
В Ростовской области на шести скоростных участках трассы М-4 «Дон» появились знаки безопасной дистанции, сообщает Автодор.

В донском регионе разметка появилась на дороге общим расстоянием более 20 километров. Она представляет собой ряд стрелочек или галочек (прим. — шевронов), которые показывают, на каком расстоянии должны находиться машины друг от друга. Если автомобилист видит перед собой два шеврона до попутной машины, то он точно держит безопасную дистанцию.

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Фото: Автодор. https://t.me/avtodorgk/6097

Подобная разметка «Держи дистанцию» появилась и в других регионах. Например, в Тульской, Липецкой областях, Краснодарском крае и Республике Адыгеи. Всего шевроны сделали на 40 километрах федеральной автодороги.

Ранее RostovGazeta сообщала о поиске подрядчиков для ремонта дорог в Ростовской области. Региональные власти готовы потратить на работы более пяти миллиардов рублей.

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