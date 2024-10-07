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Posted 7 октября, 11:54

Published 7 октября, 11:54

Modified 7 октября, 11:56

Updated 7 октября, 11:56

Стало известно, кто возглавлял преступное сообщество из полицейских в Ростове

Назван организатор полицейского ОПГ, крышевавшего ларьки в Ростове

7 октября 2024, 11:54
Фото: 1MI
Стало известно, кто возглавлял преступное сообщество из полицейских в Ростове

Обвинение сообщило о доказанном преступном сообществе полиции в Ростове

Государственное обвинение заявило о том, что следствие доказало организованное преступное сообщество (ОПС) полиции в Ростове. Теперь стало известно, кто стоит во главе крышевания ларьков, сообщает 1Rnd со ссылкой на собственные источники.

По информации СМИ, следствие считает, что организатором ОПГ является Дмитрий Рыбалко. На момент задержания он занимал должность замначальника полиции по охране общественного порядка УМВД Ростова.

Чтобы доказать факт создания и «работы» преступного сообщества, обычно учитывают ее устойчивость, организованность и структурированность.

Устойчивость проявляется в том, что преступное сообщество существовало почти 8 лет, до весны 2023-го. Кроме того, как сообщает издание, участники ОПГ систематически получали взятки, в том числе в особо крупном размере.

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Обвинение вычленило восемь пунктов организованности преступного сообщества. Например, общая цель, планирования, постоянные руководители, покровительство должностных лиц донского главка.

Официальной информации о доказанном факте существования полицейского ОПГ в Ростове не поступало. Она будет уточняться.

Ранее RostovGazeta сообщала о трех десятках сотрудников ГАИ, которые пойдут под суд за организацию ОПГ и коррупционные преступления.

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