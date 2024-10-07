Назван организатор полицейского ОПГ, крышевавшего ларьки в Ростове

Posted 7 октября, 11:54
Published 7 октября, 11:54
Modified 7 октября, 11:56
Updated 7 октября, 11:56
По информации СМИ, следствие считает, что организатором ОПГ является Дмитрий Рыбалко. На момент задержания он занимал должность замначальника полиции по охране общественного порядка УМВД Ростова.
Чтобы доказать факт создания и «работы» преступного сообщества, обычно учитывают ее устойчивость, организованность и структурированность.
Устойчивость проявляется в том, что преступное сообщество существовало почти 8 лет, до весны 2023-го. Кроме того, как сообщает издание, участники ОПГ систематически получали взятки, в том числе в особо крупном размере.
Обвинение вычленило восемь пунктов организованности преступного сообщества. Например, общая цель, планирования, постоянные руководители, покровительство должностных лиц донского главка.
Официальной информации о доказанном факте существования полицейского ОПГ в Ростове не поступало. Она будет уточняться.
Ранее RostovGazeta сообщала о трех десятках сотрудников ГАИ, которые пойдут под суд за организацию ОПГ и коррупционные преступления.