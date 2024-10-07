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Posted 7 октября, 14:33

Published 7 октября, 14:33

Modified 7 октября, 14:35

Updated 7 октября, 14:35

Общественник рассказал, кто должен платить за снос аварийного дома в Ростове

Общественник рассказал, кто должен платить за снос аварийного дома в Ростове

7 октября 2024, 14:33
Фото: rostovgazeta.ru
Общественник рассказал, кто должен платить за снос аварийного дома в Ростове
Сюжет
Эксклюзив
Общественник Владислав Махмудов сообщил RostovGazeta, что в Ростовской области находится много аварийных многоквартирных домов. Но бремя расходов за их снос не должны нести собственники жилья.

По информации Минстроя РФ, действие федеральной программы по расселению аварийного жилья подходит к завершению. В связи с этим нужны новые подходы к переселению жителей аварийных домов.

Ожидается, что новые подходы снизят сроки переселения граждан и сократят расходы бюджетных денег. Предполагается, что новые правила распространятся на граждан, расселение которых начнется с нового 2025 года.

Согласно законопроекту, из компенсации возмещения собственнику на изымаемое в рамках расселения аварийное жилье будут вычитаться расходы на снос дома или проведение ремонтно-восстановительных работ.

Владислав Махмудов напоминает, что подлежащее сносу аварийное жилье демонтировать должны собственники. Это и сегодня прописано в законе.

«Но также, в законе есть и оговорка. Если собственники не сносят дом в течение определенного срока, то снос осуществляет администрация муниципалитета за свой счет. При этом деньги с жителей не берут. С 2025 года, видимо, этот пробел решено устранить. А бремя ответственности возложить на собственников», — уточняет собеседник.
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Владислав Махмудов напоминает, что подлежащее сносу аварийное жилье сносить должны собственники.Владислав Махмудов напоминает, что подлежащее сносу аварийное жилье сносить должны собственники.
Владислав Махмудов напоминает, что подлежащее сносу аварийное жилье сносить должны собственники.. Фото: rostovgazeta.ru

Однако эксперт уверен в том, что люди не должны нести бремя ответственности за снос аварийного дома, за исключением, разве что, редких случаев. Поскольку в большинстве случаев, отнюдь не собственники приводят дом к состоянию аварийности.

«Практически у любого многоквартирного дома гарантия составляет в среднем не менее ста лет. Но если дом признается аварийным по истечении 60-70 лет, то, значит, гарантия не сработала? И здесь нужно задавать главный вопрос — по чьей вине не сработала гарантия? Почему проблемы, которые привели к аварийному состоянию, вовремя не были устранены? Кто допустил разрушение дома? Именно тот и должен нести ответственность за снос дома», — высказывает мнение собеседник.

Ранее RostovGazeta выясняла, почему ростовчане недовольны капитальным ремонтом многоквартирных домов.

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