Общественник рассказал, кто должен платить за снос аварийного дома в Ростове

Posted 7 октября, 14:33
Published 7 октября, 14:33
Modified 7 октября, 14:35
Updated 7 октября, 14:35
По информации Минстроя РФ, действие федеральной программы по расселению аварийного жилья подходит к завершению. В связи с этим нужны новые подходы к переселению жителей аварийных домов.
Ожидается, что новые подходы снизят сроки переселения граждан и сократят расходы бюджетных денег. Предполагается, что новые правила распространятся на граждан, расселение которых начнется с нового 2025 года.
Согласно законопроекту, из компенсации возмещения собственнику на изымаемое в рамках расселения аварийное жилье будут вычитаться расходы на снос дома или проведение ремонтно-восстановительных работ.
Владислав Махмудов напоминает, что подлежащее сносу аварийное жилье демонтировать должны собственники. Это и сегодня прописано в законе.
«Но также, в законе есть и оговорка. Если собственники не сносят дом в течение определенного срока, то снос осуществляет администрация муниципалитета за свой счет. При этом деньги с жителей не берут. С 2025 года, видимо, этот пробел решено устранить. А бремя ответственности возложить на собственников», — уточняет собеседник.
Однако эксперт уверен в том, что люди не должны нести бремя ответственности за снос аварийного дома, за исключением, разве что, редких случаев. Поскольку в большинстве случаев, отнюдь не собственники приводят дом к состоянию аварийности.
«Практически у любого многоквартирного дома гарантия составляет в среднем не менее ста лет. Но если дом признается аварийным по истечении 60-70 лет, то, значит, гарантия не сработала? И здесь нужно задавать главный вопрос — по чьей вине не сработала гарантия? Почему проблемы, которые привели к аварийному состоянию, вовремя не были устранены? Кто допустил разрушение дома? Именно тот и должен нести ответственность за снос дома», — высказывает мнение собеседник.
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