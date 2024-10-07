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Posted 7 октября, 20:05

Published 7 октября, 20:05

Modified 8 октября, 19:44

Updated 8 октября, 19:44

Крупный ландшафтный пожар бушует под Ростовом-на-Дону

Огонь видно за километры: появилось видео крупного пожара, бушующего под Ростовом

7 октября 2024, 20:05
Фото: тг Как-то так новости: Ростов

Крупный ландшафтный пожар бушует под Ростовом-на-Дону

В Аксайском районе Ростовской области стеной огня вспыхнул ландшафтный пожар, фото с места ЧП очевидцы публикуют в социальных сетях.

По словам местных жителей, происшествие случилось вечером 7 октября рядом со станицей Ольгинской, на подъезде к ней. Эпичные кадры появились в telegram-канале «Это Ростов новости».

— Масштабы поражают, — подписал автор поста.

Судя по фото, пламя охватило сотни квадратных метров. Огонь видно за километры, а дым разносится ветром по ближайшим населенным пунктам.

Пожар после падения беспилотника в Ростовской области вырос до 100 гектаров
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Видео: тг «это ростов».
— Огонь на картинке нешуточный, — пишут в комментариях подписчики. — Зато красиво.

В ГУ МЧС по Ростовской области уточнили, что горит трава. На месте работают 12 спасателей на трех единицах спецтехники. Площадь пожара пока не вычислили.

Ранее стало известно, какой ущерб нанес лесной пожар в Милютинском районе, случившийся после падения обломков беспилотника.

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#Евгения Волкова#Видео#Ростов-на-Дону#Пожар#ЧП#Спасатели#Крупный пожар#Ландшафтный пожар
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