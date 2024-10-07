Огонь видно за километры: появилось видео крупного пожара, бушующего под Ростовом

Posted 7 октября, 20:05
Published 7 октября, 20:05
Modified 8 октября, 19:44
Updated 8 октября, 19:44
По словам местных жителей, происшествие случилось вечером 7 октября рядом со станицей Ольгинской, на подъезде к ней. Эпичные кадры появились в telegram-канале «Это Ростов новости».
— Масштабы поражают, — подписал автор поста.
Судя по фото, пламя охватило сотни квадратных метров. Огонь видно за километры, а дым разносится ветром по ближайшим населенным пунктам.
— Огонь на картинке нешуточный, — пишут в комментариях подписчики. — Зато красиво.
В ГУ МЧС по Ростовской области уточнили, что горит трава. На месте работают 12 спасателей на трех единицах спецтехники. Площадь пожара пока не вычислили.
Ранее стало известно, какой ущерб нанес лесной пожар в Милютинском районе, случившийся после падения обломков беспилотника.