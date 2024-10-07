Омбудсмен рассказал, как будут сокращать образование в школах Ростова

Спикер добавляет, что за долгие годы было выращено огромное количество людей с высшим образованием. По мнению эксперта, это и есть непозволительная роскошь, когда на рынке вакансий присутствует много руководителей, а работать по факту некому — требуются представители рабочих профессий.