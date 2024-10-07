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Posted 7 октября, 15:54

Published 7 октября, 15:54

Modified 7 октября, 15:56

Updated 7 октября, 15:56

Омбудсмен рассказал, как планируется сокращать образование в школах Ростова

Омбудсмен рассказал, как будут сокращать образование в школах Ростова

7 октября 2024, 15:54
Фото: Громыко Григорий Олегович/cc by sa 3.0/wikimedia.org
Омбудсмен рассказал, как планируется сокращать образование в школах Ростова
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Эксклюзив
Упор при получении образования школьников Ростова должен делаться на усиление профессиональной подготовки, на вовлечение молодых людей в рабочие профессии, сообщил RostovGazeta председатель Ростовского облпрофсоюза образования Владимир Гайворонский.

По информации ТАСС, помощник президента, экс-министр культуры России Владимир Мединский заявил, что продолжительность образования в школах и вузах может сократиться. Было высказано мнение, что 11 лет обучения в школе — это «непозволительная роскошь».

«Но, как я понял, речь идет не о снижении времени на получение общего образования, а об усилении профильного образования школьников», — объясняет Владимир Гайворонский.

Собеседник подчеркивает, что уже сегодня в Ростовской области прослеживается тенденция сокращения числа учащихся 10-11 классов. Это объясняется тем, что многие школьники предпочитают продолжать обучение в колледже.

«Поступившему в колледж молодому человеку проще, быстрее получить профессию и выйти на рынок труда», — уточняет омбудсмен.
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Спикер добавляет, что за долгие годы было выращено огромное количество людей с высшим образованием. По мнению эксперта, это и есть непозволительная роскошь, когда на рынке вакансий присутствует много руководителей, а работать по факту некому — требуются представители рабочих профессий.

«Наш профсоюз наблюдает за уровнем оплаты труда. И мы видим, что в некоторых рабочих профессиях зарплата равна, а нередко и выше, чем у руководителей. К примеру, хороший сварщик получает сейчас больше, чем какой-нибудь начальник отдела в офисе. Поэтому и назрела необходимость усиления подготовки по рабочим профессиям», — резюмирует собеседник.

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