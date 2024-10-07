Политолог Сухарь призвал оставить в покое родителей детей-квадроберов в Ростове

Posted 7 октября, 07:05
Published 7 октября, 07:05
Modified 7 октября, 07:53
Updated 7 октября, 07:53
Тема увеличения числа детей-квадроберов стала сегодня одной из самых обсуждаемых. Одни депутаты уверены, что родителей таких детей нужно привлекать к административной и уголовной ответственности, вплоть до лишения родительских прав. Другие считают, что масштаб проблемы вокруг движения квадроберов сильно преувеличен.
Однако, как известно, спрос рождает предложение. На появление квадроберов маркетплейсы отреагировали молниеносно. Для них не так давно в продаже появился специальный корм. А в чате вопросов к продавцу началось активное обсуждение.
«Только сейчас ощутил себя квадробером», — отмечает в вопросе некий Вадим.
Обсуждающих «корм квадроберов» интересует, не застревает ли он в горле, какой у него вкус, подходит ли он для «больших кошек». Встречаются и совсем странные вещи. Например о том, подходит ли этот корм для «беременных квадробирш».
Изучая на маркетплейсах эти товары, создается ощущение, что интерес к теме квадробики больше создается искусственно.
Во-первых, в обсуждении участвуют взрослые люди, планирующие покупать корм для себя. Это очевидно из уточнений. Например, о том, подходит ли этот корм под легкий алкоголь.
Во-вторых, большинство вопросов посвящено вкусу и составу. Хотя в характеристиках товара содержится вся информация об этом. В-третьих, несмотря на большое число вопросов продавцу, ни одного отзыва на продукт так и не оставлено.
По факту «корм квадробера» оказался обычным сухим завтраком с шоколадным вкусом. Отличается он разве что названием и соответствующей картинкой на упаковке.
Квадробинг считается неофициальным видом спорта. Его суть заключается в том, чтобы бегать и прыгать на четырех конечностях, изображая различных животных. Захотят ли взрослые в здравом уме заниматься таким спортом — большой вопрос. Но дети могут играть с удовольствием.
Для этого на маркетплейсах предлагаются и детские наборы для квадробики. Они больше похожи на карнавальные — включают маски, хвосты, ушки, перчатки, носки…
Согласно информации из открытых источников, в России квадробингу в основном подвержены дети 7-14 лет. Они надевают маски животных, копируя их поведение. Так может быть все-таки это не вид спорта, не массовое движение, а детская игра?
Политолог Александр Сухарь делится мнением, что называть квадробинг движением, и, тем более, вводить административные или уголовные меры в отношении родителей пока слишком рано.
«Мне встречалась в соцсети информация о том, как в Волгодонске бабушка выгуливала внучку на поводке. Но давайте, как минимум, докажем, что это широкое общественное движение, а не единичные случаи сумасшествия. Где у нас статистика, что дети массово увлекаются квадробингом? Я такую статистику не видел. Тогда куда мы торопимся с репрессивными мерами и опять начинаем пугать родителей?» — недоумевает эксперт.
По словам собеседника, совсем не факт, что родители увлекающегося квадробингом ребенка — плохие.
«Любовь родителей — это самая сильная вещь на свете. Дети нередко являются „шантажистами“ своих родителей, бабушек и дедушек, которые потакают им. И мы знаем, что многие родители часто не могут отказать своему ребенку, если он что-то требует», — констатирует спикер.
Политолог недоумевает, почему некоторые депутаты считают детский квадробинг опасным для традиционных ценностей нашей страны.
«У нас проживают сотни народов со своими традициями. Говорить в общем, для всех, например, о семье — это здорово. Но у нас количество разводов сравнялось с количеством браков. Сколько у нас неполных семей? — задается вопросом Александр Сухарь. — У нас говорят о религии, в том числе и о православии. Но сколько людей реально живут православными заповедями? Не просто приходят в церковь, а именно живут по-христиански? Думаю, все знают ответ на этот вопрос. И можно продолжать по каждому пункту».
Собеседник подчеркивает, что вместо того, чтобы что-то запрещать, нужно наоборот — предлагать.
«А у нас пока для подрастающего поколения не сформировано ни идеологии, ни нравственной картины мира. Одни только разговоры. Поэтому, на мой взгляд, в случае с квадробингом, как и с другими редкими явлениями, которые тоже пытаются запретить, для начала нужно более тщательно их изучать. И только тогда делать какие-то выводы», — резюмирует политолог.
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