Путин уволил главу ГУ МЧС Ростовской области Сергея Филиппова

Posted 7 октября, 10:57
Published 7 октября, 10:57
Modified 7 октября, 10:59
Updated 7 октября, 10:59
7 октября стало известно, что начальник ГУ МЧС по Ростовской области Сергей Филиппов покидает свой пост после четырех лет службы. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
Генерал-лейтенант внутренней службы с 1 мая 2020 года являлся временно исполняющим обязанности главы донского управления ведомства, а уже с 25 ноября того же года полноценно вступил в должность.
Добавим, что 10 лет своей жизни Филиппов посвятил службе в рядах МЧС России. В настоящий момент неизвестно, кто придет на его место.
Ранее сразу шесть судей из Ростовской области подали в отставку.
До этого появилась информация о том, что в Ростове-на-Дону уволены прокурор Пролетарского района и его заместитель