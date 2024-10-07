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Posted 7 октября, 10:57

Published 7 октября, 10:57

Modified 7 октября, 10:59

Updated 7 октября, 10:59

Путин освободил главу ГУ МЧС Ростовской области Сергея Филиппова от должности

Путин уволил главу ГУ МЧС Ростовской области Сергея Филиппова

7 октября 2024, 10:57
Фото: МЧС Ростовской области
Путин освободил главу ГУ МЧС Ростовской области Сергея Филиппова от должности
Президент России Владимир Путин подписал указ о снятии начальника донского ГУ МЧС Сергея Филиппова с должности, информирует пресс-служба ведомства.

7 октября стало известно, что начальник ГУ МЧС по Ростовской области Сергей Филиппов покидает свой пост после четырех лет службы. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Генерал-лейтенант внутренней службы с 1 мая 2020 года являлся временно исполняющим обязанности главы донского управления ведомства, а уже с 25 ноября того же года полноценно вступил в должность.

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Добавим, что 10 лет своей жизни Филиппов посвятил службе в рядах МЧС России. В настоящий момент неизвестно, кто придет на его место.

Ранее сразу шесть судей из Ростовской области подали в отставку.

До этого появилась информация о том, что в Ростове-на-Дону уволены прокурор Пролетарского района и его заместитель

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