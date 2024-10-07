РЭО выступает за изменение требований СанПиН к контейнерам с ТКО

По словам главы РЭО, необходимо зафиксировать в законодательстве существующие методы, которые сейчас активно применяются, и установить четкие критерии их использования. Это важно осуществить в ближайшее время, так как действуют правила составления реестра мест накопления, куда попадают только те площадки, которые соответствуют СанПиН и внесены по запросу владельца. Таким образом, реестр складывается, по сути, в ограниченном формате, отметил он.