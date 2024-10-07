РЭО выступает за изменение требований СанПиН к контейнерам с ТКО

Posted 7 октября, 19:38
Published 7 октября, 19:38
Modified 7 октября, 19:38
Updated 7 октября, 19:38
Эти предложения были озвучены заместителем генерального директора РЭО Алексеем Макрушиным на заседании межведомственной рабочей группы по решению вопросов в сфере обращения с отходами.
Генеральный директор РЭО Денис Буцаев подчеркнул, что организация продолжает анализировать информацию о местах накопления отходов, фиксируемую во ФГИС УТКО. В дополнение к специализированным площадкам используются отдельно стоящие контейнеры без ограждения, а также контейнеры, расположенные в мусороприемных камерах и технических помещениях юридических лиц, а также практикуется пакетный сбор. Муниципалитетам реализовать все санитарные требования в действительности невозможно из-за плотной застройки и нехватки финансирования, пишет 56orb.ru.
По словам главы РЭО, необходимо зафиксировать в законодательстве существующие методы, которые сейчас активно применяются, и установить четкие критерии их использования. Это важно осуществить в ближайшее время, так как действуют правила составления реестра мест накопления, куда попадают только те площадки, которые соответствуют СанПиН и внесены по запросу владельца. Таким образом, реестр складывается, по сути, в ограниченном формате, отметил он.
Согласно информации Федеральной государственной информационной системы учёта ТКО (ФГИС УТКО), из 989 тысяч контейнерных площадок, зарегистрированных в системе, примерно половина, 450 тысяч, — это места накопления с одним контейнером.
Заместитель генерального директора РЭО по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой Алексей Макрушин подчеркнул, что многие возникшие вопросы следует решать на начальном этапе формирования дорожных карт для создания контейнерных площадок, чтобы оптимально расходовать финансовые средства.
Следует пересмотреть требования к контейнерным площадкам, включая необходимость наличия крыши над контейнерами. Проникновение осадков в контейнеры представляет собой серьезную проблему для регоператоров, отметил Алексей Макрушин.
Кроме того, важно более тщательно изучать вопросы, касающиеся накопления крупногабаритных отходов на контейнерных площадках и в «бункерах-лодочках», так как действующие санитарные нормы и правила практически не содержат требований по этой теме.
Еще один важный аспект — это мытье контейнеров. Необходимо ясно определить, кто отвечает за выполнение этой задачи и каким образом будет осуществляться контроль за состоянием контейнеров.