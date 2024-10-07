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Posted 7 октября, 06:55

Published 7 октября, 06:55

Modified 7 октября, 07:17

Updated 7 октября, 07:17

Во «Вкусно и точка» в Ростове произошел пожар

Заведение «Вкусно и Точка» загорелось в Ростове на Доватора

7 октября 2024, 06:55
Фото: Unsplash
Во «Вкусно и точка» в Ростове произошел пожар
Во «Вкусно и точка» на Доватора в Ростове произошел пожар, сообщает региональное ГУ МЧС.

Информация о ЧП появилась в telegram-канале «Ростов сити News» утром 7 октября. Автор поста утверждал, что горит известное заведение общепита, расположенное на пересечении улиц Доватора и Малиновского.

Ростовчане добавили, что огня не видно, но валит густой дым. Сотрудники предприятия вызвали спасателей.

— На место направили восемь человек на двух автоцистернах, — прокомментировали в ГУ МЧС по Ростовской области.

Как оказалось, горела фритюрница. Пламя распространилось на несколько квадратных метров. Через полчаса, около 09:30 огонь полностью ликвидировали. Очевидцы утверждают, что сотрудница обожгла руку. Однако по данным ведомства, во время ЧП никто не пострадал. Вероятно, травма была не тяжелой.

Ранее пожар произошел на складе с сантехникой в Ростове.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Пожар#МЧС#Ростов#Малиновского#Доватора#Происшествия
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