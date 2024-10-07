Заведение «Вкусно и Точка» загорелось в Ростове на Доватора

Posted 7 октября, 06:55
Published 7 октября, 06:55
Modified 7 октября, 07:17
Updated 7 октября, 07:17
Информация о ЧП появилась в telegram-канале «Ростов сити News» утром 7 октября. Автор поста утверждал, что горит известное заведение общепита, расположенное на пересечении улиц Доватора и Малиновского.
Ростовчане добавили, что огня не видно, но валит густой дым. Сотрудники предприятия вызвали спасателей.
— На место направили восемь человек на двух автоцистернах, — прокомментировали в ГУ МЧС по Ростовской области.
Как оказалось, горела фритюрница. Пламя распространилось на несколько квадратных метров. Через полчаса, около 09:30 огонь полностью ликвидировали. Очевидцы утверждают, что сотрудница обожгла руку. Однако по данным ведомства, во время ЧП никто не пострадал. Вероятно, травма была не тяжелой.
Ранее пожар произошел на складе с сантехникой в Ростове.