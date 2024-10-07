Заведение «Вкусно и Точка» загорелось в Ростове на Доватора

Как оказалось, горела фритюрница. Пламя распространилось на несколько квадратных метров. Через полчаса, около 09:30 огонь полностью ликвидировали. Очевидцы утверждают, что сотрудница обожгла руку. Однако по данным ведомства, во время ЧП никто не пострадал. Вероятно, травма была не тяжелой.