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Posted 7 октября, 15:05

Published 7 октября, 15:05

Modified 7 октября, 15:07

Updated 7 октября, 15:07

Риелтор Загоренко рассказала, как и почему подорожало жилье в Ростове осенью 2024

Риелтор Загоренко рассказала, почему взлетели цены на новостройки в Ростове

7 октября 2024, 15:05
Фото: Unsplash
Риелтор Загоренко рассказала, как и почему подорожало жилье в Ростове осенью 2024
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Эксклюзив
Риелтор Елена Загоренко объяснила корреспонденту RostovGazeta, почему ростовчане покупают сейчас жилье по лучшим ценам и в лучших условиях.

Собеседница объясняет, что, кроме повышения ипотечных ставок, в Ростове растут и цены на жилье у застройщиков. Происходит это из-за подорожания логистики, рабочей силы и строительных материалов осенью 2024 года.

«В среднем стоимость жилья в Ростове составляет 120-130 тысяч рублей за квадратный метр. Но это если вкруговую», — отмечает Елена Загоренко.

Собеседница объясняет, что чем меньше квартира, тем больше на нее спрос. Поэтому и цена за квадратный метр небольшой квартиры обходится дороже. Самыми дорогими в Ростове всегда были студии. На втором месте по ценам — однокомнатное жилье.

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«Разброс в стоимости за квадратный метр однокомнатной квартиры в сравнении с двух или трехкомнатной может достигать от 20 тысяч рублей и выше, — уточняет эксперт. — Средняя стоимость квартиры-студии в Ростове сегодня составляет порядка 130-140 тысяч рублей за квадратный метр».

Ранее RostovGazeta сообщала, где в Ростове можно купить самое доступное жилье.

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