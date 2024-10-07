Риелтор Загоренко рассказала, почему взлетели цены на новостройки в Ростове

Posted 7 октября, 15:05
Published 7 октября, 15:05
Modified 7 октября, 15:07
Updated 7 октября, 15:07
Собеседница объясняет, что, кроме повышения ипотечных ставок, в Ростове растут и цены на жилье у застройщиков. Происходит это из-за подорожания логистики, рабочей силы и строительных материалов осенью 2024 года.
«В среднем стоимость жилья в Ростове составляет 120-130 тысяч рублей за квадратный метр. Но это если вкруговую», — отмечает Елена Загоренко.
Собеседница объясняет, что чем меньше квартира, тем больше на нее спрос. Поэтому и цена за квадратный метр небольшой квартиры обходится дороже. Самыми дорогими в Ростове всегда были студии. На втором месте по ценам — однокомнатное жилье.
«Разброс в стоимости за квадратный метр однокомнатной квартиры в сравнении с двух или трехкомнатной может достигать от 20 тысяч рублей и выше, — уточняет эксперт. — Средняя стоимость квартиры-студии в Ростове сегодня составляет порядка 130-140 тысяч рублей за квадратный метр».
Ранее RostovGazeta сообщала, где в Ростове можно купить самое доступное жилье.