Риелтор Загоренко рассказала, почему взлетели цены на новостройки в Ростове

Собеседница объясняет, что чем меньше квартира, тем больше на нее спрос. Поэтому и цена за квадратный метр небольшой квартиры обходится дороже. Самыми дорогими в Ростове всегда были студии. На втором месте по ценам — однокомнатное жилье.