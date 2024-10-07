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Posted 7 октября, 11:11

Published 7 октября, 11:11

Modified 7 октября, 11:13

Updated 7 октября, 11:13

Риелтор Загоренко рассказала, сколько ростовчан реально могут позволить себе ипотеку

Риелтор Загоренко рассказала, сколько ростовчан могут позволить себе ипотеку

7 октября 2024, 11:11
Фото: Unsplash
Риелтор Загоренко рассказала, сколько ростовчан реально могут позволить себе ипотеку
Сюжет
Эксклюзив
Уровень продаж жилья в новостройках Ростова действительно сократился. Но квартиры в Ростове все равно покупают, сообщила RostovGazeta риелтор Елена Загоренко.

Ранее стало известно, что только 9,9% супружеских пар могут купить жилую недвижимость по нынешней рыночной процентной ставке. А у 26% семей есть возможность приобрести квартиру в ипотеку если оформить ее с различными льготными программами.

«Это по статистике. Но если исходить из реального положения, то к этим цифрам нужно добавить еще порядка 10%. Это те молодые пары, приобрести жилье которым помогают родители», — отмечает Елена Загоренко.

По словам риелтора сегодня увеличилось число молодых семей, которым первоначальный взнос финансируют родители.

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«Поэтому сейчас многие, у кого есть возможности, кинулись покупать жилье», — резюмирует эксперт.«Поэтому сейчас многие, у кого есть возможности, кинулись покупать жилье», — резюмирует эксперт.
«Поэтому сейчас многие, у кого есть возможности, кинулись покупать жилье», — резюмирует эксперт.. Фото: Изображение Midjourney

Для покупки жилья ростовчане, в основном, обращаются в крупные банки. В одном из них первоначальный взнос превысил 50%. Это отпугнуло многих потенциальных покупателей. А в другом закончились лимиты по семейной ипотеке. Но сегодня их выделили опять.

Однако риелтор предупреждает, что лимиты не будут вечными. То есть, если людям одобрят ипотеку, а лимиты закончатся до подписания ипотечного договора, приобрести жилье по льготным условиям уже не удастся.

«Поэтому сейчас многие, у кого есть возможности, кинулись покупать жилье», — резюмирует эксперт.

Ранее RostovGazeta выясняла, где в Ростове продают самое доступное жилье.

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