Риелтор Загоренко рассказала, сколько ростовчан могут позволить себе ипотеку

Posted 7 октября, 11:11
Published 7 октября, 11:11
Modified 7 октября, 11:13
Updated 7 октября, 11:13
Ранее стало известно, что только 9,9% супружеских пар могут купить жилую недвижимость по нынешней рыночной процентной ставке. А у 26% семей есть возможность приобрести квартиру в ипотеку если оформить ее с различными льготными программами.
«Это по статистике. Но если исходить из реального положения, то к этим цифрам нужно добавить еще порядка 10%. Это те молодые пары, приобрести жилье которым помогают родители», — отмечает Елена Загоренко.
По словам риелтора сегодня увеличилось число молодых семей, которым первоначальный взнос финансируют родители.
Для покупки жилья ростовчане, в основном, обращаются в крупные банки. В одном из них первоначальный взнос превысил 50%. Это отпугнуло многих потенциальных покупателей. А в другом закончились лимиты по семейной ипотеке. Но сегодня их выделили опять.
Однако риелтор предупреждает, что лимиты не будут вечными. То есть, если людям одобрят ипотеку, а лимиты закончатся до подписания ипотечного договора, приобрести жилье по льготным условиям уже не удастся.
«Поэтому сейчас многие, у кого есть возможности, кинулись покупать жилье», — резюмирует эксперт.
Ранее RostovGazeta выясняла, где в Ростове продают самое доступное жилье.