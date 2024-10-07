Риелтор Загоренко рассказала, сколько ростовчан могут позволить себе ипотеку

Для покупки жилья ростовчане, в основном, обращаются в крупные банки. В одном из них первоначальный взнос превысил 50%. Это отпугнуло многих потенциальных покупателей. А в другом закончились лимиты по семейной ипотеке. Но сегодня их выделили опять.