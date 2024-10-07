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Posted 7 октября, 13:51

Published 7 октября, 13:51

Modified 7 октября, 15:44

Updated 7 октября, 15:44

Россияне массово отказываются терпеть стресс на работе

Россияне массово отказываются терпеть стресс на работе

7 октября 2024, 13:51
Фото: Unsplash
Россияне массово отказываются терпеть стресс на работе
Последнее время работники российских компаний и предприятий стали более трепетно относиться к своему психологическому здоровью. Около 62% специалистов готовы уволиться из-за стресса на работе, сообщают «Новые известия».

Согласно исследованию hh.ru, в 2024 году 62% россиян готовы уволиться с работы, где есть постоянный стресс, а 30% — только задумаются об этом шаге. Еще три года назад данный показатель был ниже — 50%. Эксперты связывают такие резкие изменения в отношении к деятельности с рядом факторов.

Во-первых, на работу вышло молодое поколение с другим видением трудовой деятельности. У бывших студентов есть больше здоровья выдерживать нагрузку и адаптироваться к трудностям, но они не хотят тратить время на стресс и коллег-«душнил».

Во-вторых — накопление хронического стресса. Люди пережили коронавирус и находятся в сложной социально-политической обстановке. Россияне не хотят привыкать еще к одному кризису, поэтому им проще уйти, хлопнув дверью.

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В-третьих — изменение менталитета. Современный россиянин считает психологическое и физическое здоровье максимально важным. Он относится внимательно к себе, окружению, условиям жизни и даже уровню стресса.

Теперь люди хотят цениться как индивиды, а не простые «винтики» в заржавелом механизме. Человеческая осознанность, вероятно, уже в скором времени потребует от работодателей новых подходов к специалистам и формированию их трудовой мотивации.

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