Россияне массово отказываются терпеть стресс на работе

Posted 7 октября, 13:51
Published 7 октября, 13:51
Modified 7 октября, 15:44
Updated 7 октября, 15:44
Согласно исследованию hh.ru, в 2024 году 62% россиян готовы уволиться с работы, где есть постоянный стресс, а 30% — только задумаются об этом шаге. Еще три года назад данный показатель был ниже — 50%. Эксперты связывают такие резкие изменения в отношении к деятельности с рядом факторов.
Во-первых, на работу вышло молодое поколение с другим видением трудовой деятельности. У бывших студентов есть больше здоровья выдерживать нагрузку и адаптироваться к трудностям, но они не хотят тратить время на стресс и коллег-«душнил».
Во-вторых — накопление хронического стресса. Люди пережили коронавирус и находятся в сложной социально-политической обстановке. Россияне не хотят привыкать еще к одному кризису, поэтому им проще уйти, хлопнув дверью.
В-третьих — изменение менталитета. Современный россиянин считает психологическое и физическое здоровье максимально важным. Он относится внимательно к себе, окружению, условиям жизни и даже уровню стресса.
Теперь люди хотят цениться как индивиды, а не простые «винтики» в заржавелом механизме. Человеческая осознанность, вероятно, уже в скором времени потребует от работодателей новых подходов к специалистам и формированию их трудовой мотивации.
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