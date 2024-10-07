Россияне массово отказываются терпеть стресс на работе

Согласно исследованию hh.ru, в 2024 году 62% россиян готовы уволиться с работы, где есть постоянный стресс, а 30% — только задумаются об этом шаге. Еще три года назад данный показатель был ниже — 50%. Эксперты связывают такие резкие изменения в отношении к деятельности с рядом факторов.