rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 октября, 07:04

Published 7 октября, 07:04

Modified 7 октября, 07:06

Updated 7 октября, 07:06

У пары краснокнижных гуанако в Ростовском зоопарке родился малыш

Ростовский зоопарк показал умильное видео с новорожденным детенышем гуанако

7 октября 2024, 07:04
Фото: 1MI
У пары краснокнижных гуанако в Ростовском зоопарке родился малыш

Детеныш гуанако родился в зоопарке Ростова-на-Дону

Малыш гуанако родился в Ростовском-на-Дону зоопарке, о пополнении сообщили сотрудники зоосада на странице в соцсетях.

Кадры нового подопечного опубликовали в группе ВКонтакте «Ростовский-на-Дону зоопарк». Маленькая лама появилась на свет 17 сентября у пары Лорда и Фиби.

— Он еще мал, и мама к нему никого не подпускает, но все же зоологам стало известно, что это самец, — пишет автор поста. Однако кличку ему пока не придумали.

Кроха уже освоился. Он бодр, здоров и активно познает окружающий мир.

В дикой природе гуанако обитают в Южной Америке. Их предками принято считать одомашненных лам. Эти животные легко переносят морозные зимы за счет густой и длинной шерсти, но численность вида постоянно сокращается из-за охоты на них.

Видео: Ростовский-на-Дону зоопарк. https://vk.com/wall-96710540_26845
. У пары краснокнижных гуанако в Ростовском зоопарке родился малыш
Плевала в охранников, била бутылки: женщина устроила погром в супермаркете Ростова
Узнать подробнее

В Перу и Чили гуанако находятся под защитой государства. Они занесены в Международную Красную книгу. Из 50 миллионов особей в мире осталось меньше 600 тысяч, из которых почти 90% живут в Аргентине. При этом в российской Красной книге эти животные пока отсутствуют.

Ранее стало известно, что Ростовский-на-Дону зоопарк сократит рабочее время на два часа в связи с переходом на зимний режим.

Читайте также:
«Видела, как летело»: жители сообщают о белых следах в небе в Ростовской областиБесхозный квадрокоптер нашли на Театральном проспекте в РостовеВместо цветов центр Ростова засадили кукурузой
#Евгения Волкова#Видео#Ростов-на-Дону#Соцсети#Выставка#Ростовский зоопарк
Подпишитесь