Ростовский зоопарк показал умильное видео с новорожденным детенышем гуанако

Posted 7 октября, 07:04
Published 7 октября, 07:04
Modified 7 октября, 07:06
Updated 7 октября, 07:06
Кадры нового подопечного опубликовали в группе ВКонтакте «Ростовский-на-Дону зоопарк». Маленькая лама появилась на свет 17 сентября у пары Лорда и Фиби.
— Он еще мал, и мама к нему никого не подпускает, но все же зоологам стало известно, что это самец, — пишет автор поста. Однако кличку ему пока не придумали.
Кроха уже освоился. Он бодр, здоров и активно познает окружающий мир.
В дикой природе гуанако обитают в Южной Америке. Их предками принято считать одомашненных лам. Эти животные легко переносят морозные зимы за счет густой и длинной шерсти, но численность вида постоянно сокращается из-за охоты на них.
В Перу и Чили гуанако находятся под защитой государства. Они занесены в Международную Красную книгу. Из 50 миллионов особей в мире осталось меньше 600 тысяч, из которых почти 90% живут в Аргентине. При этом в российской Красной книге эти животные пока отсутствуют.
Ранее стало известно, что Ростовский-на-Дону зоопарк сократит рабочее время на два часа в связи с переходом на зимний режим.