Ростовский зоопарк показал умильное видео с новорожденным детенышем гуанако

В Перу и Чили гуанако находятся под защитой государства. Они занесены в Международную Красную книгу. Из 50 миллионов особей в мире осталось меньше 600 тысяч, из которых почти 90% живут в Аргентине. При этом в российской Красной книге эти животные пока отсутствуют.