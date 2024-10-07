Ростовскую еврейскую общину КЕРОР закрыли по решению суда

Posted 7 октября, 13:28
Published 7 октября, 13:28
Modified 7 октября, 13:30
Updated 7 октября, 13:30
Ростовский областной суд вынес решение о ликвидации и исключения общины КЕРОР из Единого госреестра юрлиц за нарушение требований законодательства России о свободе совести, вероисповедания, религиозных объединений, а также игнорирование целей и порядка деятельности.
Напомним, что до этого другой еврейской общине власти Ростова-на-Дону позволили распланировать участок земли в центре города. Выделенная территория находится между улицами Ульяновская и Донская.
Ранее Ростовский митрополит Меркурий обратился к священникам с просьбой не знакомиться с будущими женами в Сети. Священнослужитель отметил, что в поиске второй половины поможет молитва и правильных выбор места встречи.