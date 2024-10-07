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Posted 7 октября, 13:28

Published 7 октября, 13:28

Modified 7 октября, 13:30

Updated 7 октября, 13:30

В Ростове-на-Дону ликвидировали еврейскую общину за ограничение свободы совести

Ростовскую еврейскую общину КЕРОР закрыли по решению суда

7 октября 2024, 13:28
Фото: Unsplash
В Ростове-на-Дону ликвидировали еврейскую общину за ограничение свободы совести
Суд постановил ликвидировать Ростовскую еврейскую религиозную общину — КЕРОР и исключить ее из ЕГРЮЛ, информирует Объединенная пресс-служба судов региона.

Ростовский областной суд вынес решение о ликвидации и исключения общины КЕРОР из Единого госреестра юрлиц за нарушение требований законодательства России о свободе совести, вероисповедания, религиозных объединений, а также игнорирование целей и порядка деятельности.

Напомним, что до этого другой еврейской общине власти Ростова-на-Дону позволили распланировать участок земли в центре города. Выделенная территория находится между улицами Ульяновская и Донская.

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Ранее Ростовский митрополит Меркурий обратился к священникам с просьбой не знакомиться с будущими женами в Сети. Священнослужитель отметил, что в поиске второй половины поможет молитва и правильных выбор места встречи.

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