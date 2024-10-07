Стало известно, как проведут «Донской марафон», несмотря на запрет губернатора

Главный забег осени «Донской марафон» запланирован на 13 октября. В этот день сотни горожан и гостей столицы толпой соберутся на Гребном канале, чтобы побегать на разные дистанции. Профессионалы и любители, дети и взрослые — все окажутся в одно время в одном месте.