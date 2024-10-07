Стало известно, как проведут «Донской марафон», несмотря на запрет губернатора

Posted 7 октября, 09:15
Published 7 октября, 09:15
Modified 7 октября, 09:15
Updated 7 октября, 09:15
Главный забег осени «Донской марафон» запланирован на 13 октября. В этот день сотни горожан и гостей столицы толпой соберутся на Гребном канале, чтобы побегать на разные дистанции. Профессионалы и любители, дети и взрослые — все окажутся в одно время в одном месте.
При этом запрет губернатора на проведение массовых мероприятий, введенный 30 августа, действовать пока не перестал. Согласно ограничению, в регионе нельзя проводить в том числе и спортивные мероприятия, в которых участвуют больше 50 человек.
Однако «Донской марафон» оказался счастливчиком — он попал в список исключений. Как объяснили в администрации города, по Указу губернатора «проводятся физкультурные мероприятия и спортивные соревнования, включенные в календарные планы официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Ростовской области и муниципальных образований в Ростовской области».
Вероятно, власти решили не отказываться от того, что уже запланировали, а запрет распространяется на будущие мероприятия, которые могут запланировать.
Как сообщала RostovGazeta, забег стартует на гребном канале «Дон». Участники преодолеют путь расстоянием 6, 12 или 24 километра. Кроме того, для детей сделают отдельную дорожку с финишем через 500 метров.