Свыше 100 млн россиян получили доступ к доставке банковских розничных продуктов

Posted 7 октября, 14:47
Published 7 октября, 14:47
Modified 7 октября, 14:49
Updated 7 октября, 14:49
До конца года охват услуги достигнет 119 млн человек, а в перспективе 3-х лет — 135 млн жителей страны. Об этом в интервью «Ведомости. Капитал» рассказал старший вице-президент ВТБ, руководитель департаментов розничных продаж и развития инструментов обслуживания Василий Палаткин.
География присутствия выездного сервиса ВТБ с начала года выросла более чем в 13 раз. Сегодня сервис доставки доступен в 2025 населенных пунктов страны. В четвертом квартале будет открыто еще 1,5 тысячи городов и районных центров.
В целом по России число сотрудников доставки выросло на 70% и на начало октября составило 2950 человек. К концу года штат выездного сервиса расширится до 4,5 тыс., а в перспективе 2026 года — до 11 тыс. специалистов. В рамках новой стратегии ВТБ по итогам 2026 года услугами доставки банка смогут воспользоваться 92% россиян в 23 тысячах городов и поселков.
Ежемесячно банк получает и отрабатывает свыше 110 тыс. заявок на услуги выездного сервиса, в последние месяцы этот показатель вырос до рекордных 180 тыс. заявок. Чаще всего клиенты заказывают доставку кредитных и дебетовых карт, оформляют кредиты наличными. Каждый десятый клиент оформляет вклады или накопительные счета.
«Выездной сервис — это не дополнительная опция, это уже требования рынка. В условиях высокой конкуренции банки готовы идти туда, где клиенту удобнее получить услугу. Растет и скорость выполнения заказа. В мегаполисах она уже достигает нескольких часов с момента поступления заявки», — прокомментировал Василий Палаткин.
Для повышения эффективности выездного сервиса ВТБ открывает логистические центры. Они позволяют координировать документооборот, логистику, контроль и обучение персонала, обеспечивая предельно высокую скорость отработки запросов. На сегодняшний день открыто уже 16 таких центров, а до конца года их число увеличится до 94.