Свыше 100 млн россиян получили доступ к доставке банковских розничных продуктов

В целом по России число сотрудников доставки выросло на 70% и на начало октября составило 2950 человек. К концу года штат выездного сервиса расширится до 4,5 тыс., а в перспективе 2026 года — до 11 тыс. специалистов. В рамках новой стратегии ВТБ по итогам 2026 года услугами доставки банка смогут воспользоваться 92% россиян в 23 тысячах городов и поселков.