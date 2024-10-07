Таможенники отправили на нужды СВО иномарку из Таганрога с литовскими номерами

На военные нужды уехала иномарка с литовскими номерами, которую изъяли в доход России по решению суда по факту ее невывоза физлицом с таможенной территории Евразийского экономического союза. То есть владелец не забрал авто в установленный срок, согласно закону, машина не может храниться в ЕАЭС более одного года.