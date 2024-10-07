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Posted 7 октября, 10:01

Published 7 октября, 10:01

Modified 7 октября, 10:03

Updated 7 октября, 10:03

Таможенники отправили в зону проведения СВО конфискованную в Таганроге иномарку

Таможенники отправили на нужды СВО иномарку из Таганрога с литовскими номерами

7 октября 2024, 10:01
Фото: yutu.customs.gov.ru
Таможенники отправили в зону проведения СВО конфискованную в Таганроге иномарку
Сотрудники таможенной службы в Ростовской области отправили на военную спецоперацию конфискованную иномарку Ford Fiesta. Информация размещена на сайте Южного таможенного управления.

Таможенники из Таганрога отправили автомобиль Ford Fiesta воинскому подразделению Минобороны для помощи бойцам в зоне СВО. Стоит отметить, что за 2024 год это уже пятое по счету транспортное средство, переданное для выполнения боевых задач.

На военные нужды уехала иномарка с литовскими номерами, которую изъяли в доход России по решению суда по факту ее невывоза физлицом с таможенной территории Евразийского экономического союза. То есть владелец не забрал авто в установленный срок, согласно закону, машина не может храниться в ЕАЭС более одного года.

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Ранее на СВО отправили очередной гуманитарный груз от «КАМАЗа». Компания выслала легковые автомобили повышенной проходимости и грузовой тягач.

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