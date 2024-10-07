Таможенники отправили на нужды СВО иномарку из Таганрога с литовскими номерами

Posted 7 октября, 10:01
Published 7 октября, 10:01
Modified 7 октября, 10:03
Updated 7 октября, 10:03
Таможенники из Таганрога отправили автомобиль Ford Fiesta воинскому подразделению Минобороны для помощи бойцам в зоне СВО. Стоит отметить, что за 2024 год это уже пятое по счету транспортное средство, переданное для выполнения боевых задач.
На военные нужды уехала иномарка с литовскими номерами, которую изъяли в доход России по решению суда по факту ее невывоза физлицом с таможенной территории Евразийского экономического союза. То есть владелец не забрал авто в установленный срок, согласно закону, машина не может храниться в ЕАЭС более одного года.
Ранее на СВО отправили очередной гуманитарный груз от «КАМАЗа». Компания выслала легковые автомобили повышенной проходимости и грузовой тягач.