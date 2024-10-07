Топ-10 новостроек Ростова-на-Дону: где самое доступное жилье?

Posted 7 октября, 08:59
Published 7 октября, 08:59
Modified 7 октября, 09:01
Updated 7 октября, 09:01
Цены на жилье в Ростове ужасают желающих обзавестись собственными квадратными метрами. В июньском рейтинге регионов по доступности жилья от РИА Новости Ростовская область занимает 70 место из 85 возможных. Чтобы накопить на квартиру, среднестатистической донской семье нужно не менее 7,3 года.
В помощь тем, кто мечтает о собственной квартире в столице Южного федерального округа, RostovGazeta составила рейтинг самых доступных новостроек. Помимо стоимости квадратного метра мы подсчитали количество квартир в продаже и парковочных мест в жилых комплексах (ЖК). Также мы обратили внимание на местоположение объектов, поскольку это важный фактор для многих новоселов.
Подсчеты сделаны на основе открытых данных, опубликованы на сайтах Единого ресурса застройщиков и Единой информационной системы жилищного строительства.
Жилой комплекс «Суворовский» строится на территории бывшего совхоза СКВО на северной окраине Октябрьского района Ростова. И это одна из причин его ценовой доступности. Добраться к жилому комплексу можно двумя дорогами: по съезду с трассы Ростов-Новошахтинск и по улице Вавилова, где ведутся работы. В 2025 году на магистрали планируют завершить строительство двухуровневой развязки. От центра города «Суворовский» расположен в 40 минутах езды на машине и более одного часа на общественном транспорте.
В пешей доступности для жителей микрорайона находятся два детских сада, школа, поликлиника, отделение почты, МФЦ, два храма, торгово-офисный комплекс, рынок, спортивный комплекс, парк Чадр и парк им. 70-летия победы, площадка для выгула собак.
Цены на квартиры в новостройках начинаются от 67 тысяч рублей за квадратный метр. Максимальная цена — 151 тысяча рублей. На момент подготовки спецпроекта в продаже находится 742 квартиры. Для жильцов застройщик предусмотрел 389 парковочных мест.
«Жилой парк Сокольники» группа компаний «Сокол» возводит в Советском районе Ростова-на-Дону в границах улицы Еременко и проспекта Солженицына. Расположен он в часе езды от центра на общественном транспорте и 35 минутах на личном авто. Кроме того, в непосредственной близости от микрорайона пройдет новая линия скоростного трамвая, которая также находится в фазе активного строительства.
По информации с официального сайта застройщика, на территории жилого комплекса разместятся школа, детский сад, дзен и воркаут зоны, игровые поля. Менее чем в 20 минутах езды на машине находится несколько крупных гипермаркетов и строительных магазинов.
В продаже более 1,1 тысячи квартир, цена за квадратный метр стартует от 100 тысяч рублей и достигает 155 тысяч рублей. Для жильцов с личными автомобилями подготовят 1248 парковочных мест.
ЖК «Малина парк», но немного ближе к центру — 30 минут на машине. Застройщик СК10 обещает обеспечить жилой комплекс собственной школой и детским садом, стадионом, подземной парковкой, торговым центром, зоной отдыха. В шаговой доступности, согласно сайту строительной компании, находятся девять медицинских учреждений.
Из минусов: окна будущего жилого комплекса выходят на улицы с оживленным автомобильным движением — Малиновского, Еременко и Доватора. Тем не менее по доступности жилья это третий жилой комплекс в городе-миллионнике. Минимальная стоимость квадратного метра в «Малина парке» составляет 107 тысяч рублей, а максимальная — 166 тысяч рублей. В продаже на момент подготовки спецпроекта находится 1218 квартир, жильцам комплекса также будут доступны 1314 парковочных мест.
Жилой комплекс «61 квартал» расположен на проспекте 40-летия Победы в Пролетарском районе. Из этого района удобно добираться как до центра города, так и в Северный и Западный жилые массивы, соседний Аксай.
На территории «61 квартала», по заверениям застройщика, есть школа и детский сад, спортивные площадки. Пешком можно дойти до детской и взрослой поликлиник.
Из части квартир открывается вид на Дон и рощу.
По проекту квартиры сдаются с индивидуальным отоплением, а двор будет закрытым и находиться под постоянным видеонаблюдением. К покупке доступны 581 квартира. Стоимость квадратного метра в жилом комплексе варьируется от 107 тысяч до 127 тысяч рублей. Будущим жильцам также обещают 609 парковочных мест, часть из которых расположена в подземном паркинге «61 квартала».
Самым доступным жилым комплексом в Первомайском районе Ростова оказался ЖК «Созвездие» от застройщика «Донстрой». Он расположен на улице Белокалитвенская. Район довольно живописный и не обделенный природными богатствами. Рядом с жилым комплексом находится родники Маленький и Чор-Чах, река Темерник, парк Дружба и Лелюшенковский лесопарк. Застройщик на официальном сайте позиционирует пять 25-этажных домов комплекса как экологичные: этому соответствует класс энергоэффективности А, А+, А++. На территории «Созвездия» будут свой детский сад и игровые площадки, подземный паркинг и даже собственная набережная вдоль Темерника. Застройщик обещает организовать школьный автобус. Для обладателей автомобилей запроектировано 381 парковочное место.
На момент подготовки рейтинга для покупки были доступны 142 квартиры, стоимость квадратного метра в которых начинается от 93 тысяч рублей. Максимальная цена составляет 113 тысяч рублей.
Лидер по доступности в Кировском районе города и едва ли не единственный жилой комплекс по ту сторону Дона — «Левобережье». Класс многоэтажных домов оценивается как «комфорт». Застройщик на официальном сайте отмечает, что потенциальные жильцы получат лучший вид на город, стадион «Ростов Арена» и парк «Левобережный» в шаговой доступности.
Параллельно со строительством высоток идет строительство социальных объектов. В ЖК «Левобережье» откроются два детских сада и школа на 1100 учащихся. В районе также планируется разбить парк площадью 14 гектаров со спортивной и культурной инфраструктурой.
В продаже имеются 954 квартиры. Минимальная цена за квадратный метр в ЖК «Левобережье» составляет 112 тысяч рублей, максимальная — 168 тысяч рублей. На территории жилого комплекса предусмотрен подземный паркинг. Общее количество парковочных мест — 2834.
В число наиболее доступных для покупателей вошел жилой комплекс в Пролетарском районе города. 7 Дома высотой от 9 до 20 этажей разделены на восемь кластеров с девятью внутренними дворами.
Неподалеку от жилого квартала находится парк Авиаторов, Александровская роща и Александровский лесопитомник, но и на территории комплекса предполагается свой парк. Кроме того, будущие жильцы смогут водить детей в школу и детский сад в самом «Сиянии». В шаговой доступности также строится паркинг и спортивный комплекс. Жильцов обеспечат 478 парковочными местами.
«Сияние» обещает стать технологичным районом: пропускная система будет запоминать лица жильцов и номера автомобилей, на территорию можно будет попасть без ключей. Кроме того, здесь установят зарядки для электромобилей и организуют бесшовный WI-FI, а отопление можно будет настроить индивидуально.
Пока что новый район находится далеко от центра города — около полутора часов на общественном транспорте или 30 минут на машине. Предполагается, что инфраструктура в «Новом Ростове» будет еще развиваться.
К покупке доступна 421 квартира, стоимость квадратного метра жилья варьируется от 118 тысяч до 150 тысяч рублей.
Неподалеку от ЖК «Сияние», на улице Вересаева, расположилась одна из десяти самых доступных новостроек Ростова — ЖК «Персона». Планировка квартир в жилом комплексе предполагает мастер-спальни, гардеробные и даже террасы. Застройщик на официальном сайте анонсирует на территории «Персоны» детский сад, сквер, магазины, кафе и спортивные площадки. Собственной школы в ЖК не будет, а ближайшей является школа № 22.
На шесть домов высотой от 6 до 18 этажей предполагается два закрытых двора. В продаже на момент подготовки спецпроекта находится 615 квартир стоимостью от 113 тысяч до 173 тысяч рублей за квадрат. В жилом комплексе застройщик, группа компаний «ЮгСтройИнвест», предусмотрел 772 парковочных места.
Жилой комплекс бизнес-класса «Западные аллеи» на проспекте Маршала Жукова стал девятым по доступности среди новостроек Ростова. Из центра города до него около 30 минут на машине и 1 час на общественном транспорте. На территории жилого комплекса предполагается строительство двух детских садов, школы, подземного паркинга. Всего для жильцов «Западных аллей» и их гостей «нарежут» 395 парковочных мест. Сейчас в продаже находится 1716 квартир, квадратный метр жилья в новостройках стоит от 114 тысяч до 193 тысяч рублей.
Жилой комплекс «Культура» из 16 высоток до 25 этажей строится в Кировском районе Ростова. Из 4696 квартир в комплексе на момент подготовки спецпроекта можно было купить 1132. Парковочных мест почти вдвое меньше, чем квартир — 2360. Для общественного транспорта «Культура» тоже доступна: комплекс расположен на пересечении улицы Нансена, Театрального проспекта и улицы Текучева. В пешей доступности находятся четыре остановки, одна из которых трамвайная.
В жилом комплексе предполагается строительство детского сада и школы, спортплощадок. Также на официальном сайте застройщик СК10 заявляет, что рядом с «Культурой» расположены театральная площадь, сервис и мойка для автомобилей, гипермаркет и продуктовые магазины, медицинские центры, спортивные залы, аптеки.
Стоимость квадратного метра здесь варьируется от 125 тысяч до 186 тысяч рублей. Жилой комплекс «Культура» замыкает топ-10 самых доступных новостроек Ростова-на-Дону.
Ранее RostovGazeta писала о том, что половина квартир в новостройках Ростовской области остаются нераспроданными.