Топ-10 новостроек Ростова-на-Дону: где самое доступное жилье?

Самым доступным жилым комплексом в Первомайском районе Ростова оказался ЖК «Созвездие» от застройщика «Донстрой». Он расположен на улице Белокалитвенская. Район довольно живописный и не обделенный природными богатствами. Рядом с жилым комплексом находится родники Маленький и Чор-Чах, река Темерник, парк Дружба и Лелюшенковский лесопарк. Застройщик на официальном сайте позиционирует пять 25-этажных домов комплекса как экологичные: этому соответствует класс энергоэффективности А, А+, А++. На территории «Созвездия» будут свой детский сад и игровые площадки, подземный паркинг и даже собственная набережная вдоль Темерника. Застройщик обещает организовать школьный автобус. Для обладателей автомобилей запроектировано 381 парковочное место.