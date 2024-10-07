Ученые: Выращивать грибы муравьи научились 66 млн лет назад

Муравьи адаптировались к новым условиям, перейдя на грибное питание, которое полностью удовлетворяло их потребности. Со временем они начали более активно поддерживать развитие грибов, применяя более сложные методы. При значительном похолодании около 27 миллионов лет назад некоторые муравьи переместились из джунглей в саванны, захватив с собой грибы, которые, будучи изолированными от своих предшественников, не смогли бы выжить без заботы муравьев. Шульц отмечает, что муравьи одомашнили грибы, подобно тому, как люди занимаются сельским хозяйством.