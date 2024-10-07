Ученые: Выращивать грибы муравьи научились 66 млн лет назад

Posted 7 октября, 07:54
Published 7 октября, 07:54
Modified 7 октября, 07:55
Updated 7 октября, 07:55
Выполненный учеными анализ генетической информации нескольких сотен видов муравьев и грибов позволил создать подробные эволюционные деревья. Этот проект выявил, что у муравьев разведение грибов началось 66 миллионов лет назад. Результаты работы были опубликованы в журнале Science, пишет newkhakasiya.online.
В обеих Америках порядка 250 видов муравьев занимаются выращиванием грибов. Ученые классифицировали их на четыре группы в зависимости от методов, которые они используют. Например, муравьи-листорезы применяют наиболее сложную технику: они собирают мелкие части растений для питания своих грибов. В специализированных структурах грибов, называемых гонглидиями, накапливаются запасы полезных веществ, которые служат пищей для муравьев. Данная симбиотическая связь обеспечивает колонии, состоящие из миллионов особей, необходимым питанием.
Тед Шульц, главный автор исследования и энтомолог, который на протяжении 35 лет изучает взаимодействие муравьев и грибов, провел более 30 экспедиций в джунгли. В своем музее он также работал над разведением колоний муравьев, которые занимаются выращиванием грибов. Обширная коллекция образцов, собранная Шульцем и его коллегами, послужила основой для данного проекта.
Ученые провели исследование генетических данных 288 видов грибов, которые разводят муравьи, и 187 самостоятельных видов. Также были проанализированы 208 видов муравьев, занимающихся сельским хозяйством, и 68 видов, не практикующих его.
После катастрофы, вызвавшей вымирание динозавров, в атмосфере накопилось множество пыли, что усложнило фотосинтез и привело к исчезновению около половины растительных видов. Однако это событие оказалось благоприятным для грибов, так как разлагающаяся на земле растительность предоставила им огромные запасы пищи.
Муравьи адаптировались к новым условиям, перейдя на грибное питание, которое полностью удовлетворяло их потребности. Со временем они начали более активно поддерживать развитие грибов, применяя более сложные методы. При значительном похолодании около 27 миллионов лет назад некоторые муравьи переместились из джунглей в саванны, захватив с собой грибы, которые, будучи изолированными от своих предшественников, не смогли бы выжить без заботы муравьев. Шульц отмечает, что муравьи одомашнили грибы, подобно тому, как люди занимаются сельским хозяйством.