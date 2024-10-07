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Posted 7 октября, 08:33

Published 7 октября, 08:33

Modified 7 октября, 08:35

Updated 7 октября, 08:35

Температурный рекорд 7 октября может обновиться в Ростове

В Ростове может обновиться температурный рекорд 25-летней давности

7 октября 2024, 08:33
Фото: Unsplash
Температурный рекорд 7 октября может обновиться в Ростове
По прогнозам синоптиков, 7 октября в Ростове ожидается температура до +29 градусов — самая высокая за последние 25 лет. Информация об этом опубликована на сайте «Яндекс. Погода».

По данным прогноза, днем температура воздуха прогреется, несмотря на небольшой дождь. До сих пор самым жарким 7 октября был день в 1999 году. Тогда столбик термометра показывал +27,9 градуса.

Это уже второй подряд теплый октябрь. В 2023 году температурный рекорд обновился 23 октября. В тот день воздух на улице прогрелся до +23,7 градуса.

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Самый холодный октябрь был в 1920 году. Тогда за месяц зафиксировали самые низкие температуры девять раз. Октябрь начался с заморозков до -2…-4 градусов, а к концу месяца был почти 10-градусный мороз.

Ранее стало известно, когда ждать туман и проливные дожди в Ростове-на-Дону. Резкое похолодание придет в город после долгих теплых дней. Подробнее о погоде в донской столице — в материале RostovGazeta.

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