В Ростове может обновиться температурный рекорд 25-летней давности

Posted 7 октября, 08:33
Published 7 октября, 08:33
Modified 7 октября, 08:35
Updated 7 октября, 08:35
По данным прогноза, днем температура воздуха прогреется, несмотря на небольшой дождь. До сих пор самым жарким 7 октября был день в 1999 году. Тогда столбик термометра показывал +27,9 градуса.
Это уже второй подряд теплый октябрь. В 2023 году температурный рекорд обновился 23 октября. В тот день воздух на улице прогрелся до +23,7 градуса.
Самый холодный октябрь был в 1920 году. Тогда за месяц зафиксировали самые низкие температуры девять раз. Октябрь начался с заморозков до -2…-4 градусов, а к концу месяца был почти 10-градусный мороз.
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