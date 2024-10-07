В Ростове-на-Дону продают камин XVIII века за 100 рублей

Posted 7 октября, 17:04
Published 7 октября, 17:04
Modified 7 октября, 17:06
Updated 7 октября, 17:06
Ростовские активисты нашли на просторах сервиса бесплатных объявлений сообщение о продаже уникальной печи, находящейся в здании по адресу улица Чехова, 12. Дом Александриных был построен в 1872 году и является объектом культурного наследия.
Предприниматели-любители написали, что камин в рабочем состоянии, все детали родные, но дом планируют сносить, поэтому и вынуждены продать печь. Градозащитники добились блокировки поста, однако, по их словам, товар успели зарезервировать. Его могут продать в любой момент, но комитет по охране ОКН уже поставлен в известность.
Отметим, что активисты заявили, что направят заявление в прокуратуру, если комитет не предпримет никаких мер.
Ранее в Ростове-на-Дону в ходе капитального ремонта уничтожили лепнину на здании, возведенном в начале прошлого века.