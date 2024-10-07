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Posted 7 октября, 17:04

Published 7 октября, 17:04

Modified 7 октября, 17:06

Updated 7 октября, 17:06

В Ростове-на-Дону продают камин XVIII века за 100 рублей

В Ростове-на-Дону продают камин XVIII века за 100 рублей

7 октября 2024, 17:04
Фото: Шедеврум
В Ростове-на-Дону продают камин XVIII века за 100 рублей
В Ростове-на-Дону жители старинного дома выставили на продажу камин XVIII. Предприимчивые люди требуют за объект культурного наследия всего 100 рублей, пишет паблик «Несносный город».

Ростовские активисты нашли на просторах сервиса бесплатных объявлений сообщение о продаже уникальной печи, находящейся в здании по адресу улица Чехова, 12. Дом Александриных был построен в 1872 году и является объектом культурного наследия.

Предприниматели-любители написали, что камин в рабочем состоянии, все детали родные, но дом планируют сносить, поэтому и вынуждены продать печь. Градозащитники добились блокировки поста, однако, по их словам, товар успели зарезервировать. Его могут продать в любой момент, но комитет по охране ОКН уже поставлен в известность.

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Отметим, что активисты заявили, что направят заявление в прокуратуру, если комитет не предпримет никаких мер.

Ранее в Ростове-на-Дону в ходе капитального ремонта уничтожили лепнину на здании, возведенном в начале прошлого века.

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