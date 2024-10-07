В Ростове-на-Дону продают камин XVIII века за 100 рублей

Предприниматели-любители написали, что камин в рабочем состоянии, все детали родные, но дом планируют сносить, поэтому и вынуждены продать печь. Градозащитники добились блокировки поста, однако, по их словам, товар успели зарезервировать. Его могут продать в любой момент, но комитет по охране ОКН уже поставлен в известность.